貼心旅人：航空公司結業　保你唔到？

春節是港人出外旅遊的旺季，不過，最近有航空公司出現問題，令不少人都膽心假期泡湯了，所以出發前一定要做好準備，以保障自己！



旅程前篇

雖然香港有「旅遊業賠償基金」，但自行購買機票並不受保障，而政府亦沒有設立專為航空公司倒閉的保障基金，所以大家只能靠旅遊保險來保障自己。

現時不同旅遊保險有不同做法，坊間大部分旅遊保險，雖然提供「行程取消」的保障，但只適用於因受保人及直系親屬或旅遊夥伴嚴重受傷或疾病，或受保人須出庭作證、強制隔離或當陪審團，目的地發生罷工、暴動、惡劣天氣、傳染病；受保人住所因火災或水淹導致嚴重損毀等等原因，才可獲得保障。但航空公司破產引致航班取消，並不屬於受保障範圍。

不過，亦有一些例外，將航空公司倒閉列入「行程延誤」，有些列入「行程取消」的保障，亦有些列為「特別津貼」，遊客要仔細看清楚條款。



旅程篇

去到外地，航空公司突然結業，當然要即時找機位回港，因此掌握航班資訊便十分重要！大家可以下載FlightTrack App，便可以用手機查看飛機的最新資訊，包括登機狀況、登機航廈、登機閘口等等，方便實用！此外，想買機票的時候，只要輸入出發地、目的地和日期，就可以看到飛機狀態、飛機機型等等。

假如要搶機票回港，則要下載Gagfare App，這個App網羅全球數百間航空公司的航班，最重要是設有先預訂付款服務，只要用 PayPal 或信用卡額外款便可 hold 起多達 9 個乘客機位，留位期限由兩星期至一個月不等。