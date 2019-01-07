三界五行：東方之珠　大放異彩

玄學用「九宮飛星法」，理論基礎建築在「洛書九宮圖」，九星配九宮，九宮是固定的：正東、東南、正南、西南、正西、西北、正北、東北、中宮。本來是代表中國的九州，現在也可以用於全球九個方位。每個城市、每個地區、每個家庭、每間公司、每個房間……總之任何一個空間，都有九個方位，都可以按照「九宮飛星法」定吉凶。九星是：一白貪狼主桃花，二黑巨門主病痛，三碧祿存主是非，四綠文曲主文昌，五黃廉貞主災煞，六白武曲主權貴，七赤破軍主變動，八白左輔主財富，九紫右弼主喜慶。風水輪流轉，每年立春日就大執位，顯示九個方位的吉凶屬性，明白吉凶，就可以趨吉避凶。



2019己亥豬年，根據「九宮飛星法」，六白武曲入正東，正東就是權貴位，也叫驛馬位，驛馬主升職，升職也是有權而顯貴，叫法不同，實質是一樣。另外，九星中的一白、六白、八白都是財星，一白由人緣帶來財運；六白由名聲帶來財運，又叫偏財；八白是正財星，財氣最大。由此可見，世人喜歡把168視為幸運數字，並非只是「隨口噏，當秘笈」的，也並非「一路發」諧音這麼簡單。



中國位於地球的東方，新一年在世界上仍然有話事權，即使全球經濟衰退，中國經濟也會比大部分國家好。香港是「東方之珠」，仍會大放異彩，至於每個家庭，新一年如何利用正東位求名求利，明續。



方向宇