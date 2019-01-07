自製風乾鴿髀配飯超美味

冬天天氣凍冰冰，最好吃點暖胃熱食，金鐘一間五星級酒店高級中菜廳行政總廚鄧家濠師傅，就選用健康的黑豆、栗子和鴿肉，炮製板栗沙鍋乳鴿飯配燒鴿腿。首先留起鴿髀，去髀骨醃後，封好接口位，略烚外皮後風乾，再掃上簡單調配的上皮水，脆炸便完成。鴿肉則和栗子、黑豆和欖角一起炒飯。師傅指黑豆和栗子最好預先蒸熟，黑豆還要去掉外皮，入口才會軟腍。最後加少許蛋醬再烤焗，令米飯外脆內軟，更滋味！



材料：

乳鴿 1隻

米飯 200克

蛋黃 1隻

栗子 10克

黑豆 10克

杞子 少許

欖角 10克

蔥粒 10克

脆米 10克

陳皮碎 5克

生抽 2茶匙

老抽 1茶匙

玫瑰露 2茶匙

上皮水 40毫升

五香粉 半茶匙

上湯 少許



做法：

1. 乳鴿留起鴿髀，其他部分起肉切粒，鴿髀去掉上腿骨，加五香粉、玫瑰露醃2小時，將接口位封好，先用滾水烚熟外皮，掃上皮水風亁2小時，再以攝氏80度油溫炸約3分鐘。

2. 栗子、黑豆蒸熟，去殼去皮切粒，欖角切粒、陳皮浸軟切碎。

3. 鴿肉粒輕煎，加上湯、栗子、黑豆煮腍撈起。

4. 將3/4蛋汁和米飯炒勻，加欖角、陳皮、生抽、老抽調味，倒入煮好鴿肉、栗子和黑豆，最後加脆米拌勻。

5. 在飯表面淋上剩下蛋汁，放入浸軟杞子，攝氏220度焗2分鐘，伴鴿髀擺盤即成。