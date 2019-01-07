中醫師6大安睡貼士　大被勿蓋頭

寒流來襲，誰不想在暖笠笠的被窩裏好好睡覺？可是偏偏天氣凍到瞓唔着，再加上連日來聚餐不斷，晚晚暴飲暴食後，未及消化便已上床就寢，結果要承受胃痛及失眠的雙重折磨‥‥‥不想眼光光到天光？就等中醫師醒你6個寧神安睡的小貼士，等你有覺好瞓之餘，第二朝起身亦醒神過人。



1.棉被不蓋頭

有云頭為「諸陽之會」，即頭部乃人體陽經匯聚的地方，自然也是陽氣最旺盛之處。因此頭部是人體最不怕凍的部位，就算寒風再烈，亦無需用棉被蓋頭取暖，反而「冬宜凍腦」，讓頭部晾於被外，保持呼吸暢通，第二朝醒來，頭腦也更清醒。



2.避免咖啡因飲料

含有咖啡因的飲料，具有提神和利尿的作用，難免會影響睡眠質素，尤其臨睡前就更不宜飲。



3.不宜過飢/過飽

所謂「胃不和則臥不安」，無論是過餓或過飽，都會使人難以入睡。建議晚餐最好食得清淡，七分飽，如此「胃安則眠寧」。



4.熱水泡腳

針對手足容易冰冷人士，睡前用熱水泡腳15分鐘，皆有助放鬆肌肉，溫暖身心，促進入睡。



5.保持平和心境

睡房應盡量不要擺放工作文件或娛樂設施（如電腦、電視等），以免將煩惱帶上床，破壞了睡眠的心境。另外，預備入睡前亦應避免玩電腦、看電視等娛樂活動，否則過度興奮，則更難入睡。



6.不可賴床

賴床是一種似睡非睡，似醒非醒的狀態。就算繼續睡也只屬淺睡的階段，睡眠的質量並不高，而且亦會破壞生理時鐘的節奏，令身體機能的運作產生混亂。因此，養成定時睡覺和起床的規律，不賴床，是保持每日精力充沛的關鍵。