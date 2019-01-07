本日日本：昆蟲食自動售賣機　熊本爆紅

去日本旅行，自動售賣機除了可買飲品零食外，原來還可以買蟲！熊本市中央區上年10月推出了一部在日本罕見的昆蟲食自動售賣機，機內提供多款由昆蟲製成的食品，甚至有不同調味的原隻昆蟲可挑選！你覺得好核突嘔心？實情係推出了約兩個多月，售賣機的貨品銷情十分理想，不少商品更賣斷市，根據負責裝貨兼生產的公司TAKEO透露，首一個月銷出了約500包食品，銷售額達50萬日圓，成了網絡新熱話！



其實食蟲這回事並非新鮮事，不少昆蟲含有豐富蛋白質及維他命，亞洲、北美洲、拉丁美洲、非洲及大洋洲不少地區，便有悠長的食蟲歷史。而日本的山間地區亦會食蝗蟲及蜜蜂幼蟲，而提供蟬、獨角獸及蠍子食肆亦有所增多。早在幾年前，東京的頭恩賜公園便有人率先推出了佃煮蝗蟲及蜜蜂幼蟲的罐頭自動售賣機，不過卻沒有多大的回響。反而這次在熊本登場的昆蟲食自動售賣機卻成功跑出，原因之一應該是選擇夠多吧，機內有約10款商品，最便宜的蛋白質條售700日圓，內裏加添入了蟋蟀的粉末，並有抹茶及朱古力味畀你揀。亦有添了蟋蟀粉的螺絲粉、蚱蜢及黃粉蟲朱古力（各售1,000日圓），還有油炸原隻狄氏大田鱉、龍蝨、蟋蟀及蚱蜢等選擇，真係花多眼亂！



推出這款銷售機的友田敏之，佢之前跟朋友討論糧食及環境難題時，觸發了將昆蟲當食物的興趣，於是便實踐了這款話題之機。入貨方面，有日本本土生產的，亦有泰國及歐洲的貨色。友田聲稱所有在售賣機的商品，都由自己親自品嘗過才決定，佢推介入門之選係蚱蜢朱古力，佢話蚱蜢入口似果仁般鬆脆喎！另外，佢認為蟋蟀味道十分似蝦一類的甲殼類海鮮，建議大家蘸上沙律醬及辣椒粉同食會更滋味。而最「難頂」的，則是龍蝨及狄氏大田鱉，適合食慣昆蟲的人「挑戰」！你估當中最受歡迎的是哪款昆蟲呢？答案係原隻鹽味蟋蟀，盛惠1,300日圓，價錢唔平但不乏捧場客。大家去開熊本不妨留意！



昆蟲食自動售賣機

地址：熊本市中央區北千反畑町7-8（Discover Balloon店面）