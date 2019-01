達人推介！2019必睇動畫電影

對於動漫迷來說,2019年是令人期望的一年,皆因不少動畫電影會於2019年上映,除了《反斗奇兵4》能再次見到胡迪和巴斯光年外,憑《你的名字。》創下票房奇迹的日本導演新海誠,今年夏天將推出新作《天氣之子》。還有劇場版完結篇《Code Geass復活的魯魯修》,創作了全新故事,難怪電台節目《漫動作》主持人紫龍都極之期待。



《反斗奇兵4》載譽歸來

不經不覺,原來上一集《反斗奇兵3》已是2010年作品,最新《反斗奇兵4》將於6月21日在美國上映,由曾編寫《玩轉腦朋友》的Josh Cooley執導。至於影帝Tom Hanks繼續聲演胡迪,當然唔少得大家熟悉的巴斯光年、翠絲、彈弓狗等好朋友。故事講述胡迪的新主人寶妮,添置了名為Forky的膠叉玩具,但Forky只希望做一隻普通膠叉而不是一件玩具,胡迪與一班朋友決定讓其明白如何做一件玩具。



《天氣之子》新海誠執導

被譽為「新宮崎駿」的日本導演新海誠,繼2016年《你的名字。》突破百億日圓票房後,今年夏天將迎來新作《天氣之子》。故事描述高中生森嶋帆高離家前往東京,生活窮困又寂寞,在連日下雨時偶遇少女天野陽菜,她擁有不可思議的能力,只要祈禱便能令天空放晴。看看二人的命運際遇,能否像《你的名字。》一樣感動各位。



《Code Geass復活的魯魯修》全新故事

為紀念《叛逆的魯魯修》系列誕生10周年,2017年起Sunrise推出了3套劇場版,將電視動畫濃縮並加入新片而成。不過2月9日在日本上映的新一集《Code Geass復活的魯魯修》,卻是新故事新製作,描述朱雀承繼了「Zero」名號,卻被神秘人駕駛的Knightmare擊敗,更出現新的Geass能力者,最終魯魯修是否真的會復活來拯救大家?



同場推介

電視篇:《Saint Seiya:Knights Of The Zodiac》

Netflix打造的聖鬥士星矢CG電視動畫《Saint Seiya:Knights Of The Zodiac》,早前引起熱話,皆因青銅五子的瞬,竟然有傳變為女性,令粉絲怨聲載道。今次由曾製作《魔法少女隊》的蘆野芳晴擔任導演,預計首季12話會由銀河戰爭篇至白銀聖鬥士篇為止,意味着故事節奏會更緊湊。



漫畫篇:這本漫畫真厲害!2019冠軍作

由大學漫畫研究會、書店職員、作家、插畫家、編輯及評論家等投票評分的「這本漫畫真厲害!」選舉,早前公布了2019年結果,冠軍由石黑正數的《天國大魔境》奪得。描述在圍牆內的世界,各人都生活得和平快樂,但少年真流卻走到牆外的魔境冒險,故事由此展開。