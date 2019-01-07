搶先入手　Nike「百家衣」賀年波鞋

迎接元旦後又係時候準備等過農曆新年，新年着新衫新褲新鞋呢啲中國傳統習俗大家都知，Nike早於2002年就已經開始於農曆新年前推出採用不同中國傳統文化元素打造的賀年特別版波鞋，所以今年Nike及Jordan Brand亦唔例外，早早就為你預備好一系列CNY限量版波鞋，等你可以入定三五七對靚鞋，由初一着到初七。



今年CNY系列與過往只單一用該年生肖作設計有所不同，而係一次過晒冷將十二生肖全數運用到各款Nike及Jordan Brand鞋款之上，更將中國傳統拼接工藝「百家衣」以絎縫及馬賽克式圖案呈現，登場鞋款包含：Nike KYRIE 5、Nike Zoom Pegasus Turbo、Nike VaporMax、Nike Air Max 98、Nike Air Max 270、Nike Blazer、Air Jordan XII及Air Jordan XXXIII等等，涵蓋籃球、跑步及休閒風格，同時除了男女裝之外更有童裝款Nike KYRIE 5及Nike Air Max 90等等，採用相同設計風格的服飾及配件系列亦即將登場。