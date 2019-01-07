楊紫瓊佩戴過千萬鑽飾出席金球獎頒獎典禮

於大型頒獎禮的紅地氈上，經常上映盛大的珠寶及時裝騷，事關多位女星都會佩戴極盡奢華的珠寶首飾。剛舉行完畢的第72屆金球獎頒獎典禮上，楊紫瓊佩戴了總值超過HK$1千萬的De Beers Jewellers高級珠寶出席。



當中最矚目首推London By De Beers Thames Path高級珠寶鑽石頸鏈，此系列設計以交互的鑽石線條帶出河流和鄰近步道的彎曲動態。梨形切割鑽石恍如水滴，凸顯如流水般的設計；頸鏈漸變的單行、雙行和三行鑽石，刻畫出河源的多個支流；而圓形、欖尖形及梨形切割鑽石則富有生機，蜿蜒的動態表現出河水經過的自然美景。頸鏈鑲有212顆總重63.76卡鑽石，價值高達HK$780萬。