開箱男：石頭爆出來　ES合金《六神合體》

唔少大朋友都一定睇過八十年代播映的卡通《六神合體》，而本地玩具廠Action Toys最近就推出了ES合金《六神合體》，用上Q版造型之外，最好玩固然係可以將基因和5隻守護機械人，大玩合體變成Godmars，更附有6舊「魔神岩」配件，畀大家玩到石頭爆出來的場景，真係誠意十足。



六神獨立玩 分量十足

今次ES合金《六神合體》主要以金屬和塑膠打造，所以拎上手頗為墜手，而且還原度超高，有齊主角李大龍專屬紅色機械人「基因」、變為身體的的「人頭獸」、右手的「天神」、左手的「巨人神」、右腳的「真神」、左腳的「地神」，每隻機械人的頭、手、腳都能夠獨立郁動，擺出唔同甫士。



合體簡易 可動性高

要合體成為Godmars的過程唔太難，加上好多地方都用上Ball-Joint，粗手粗腳的開箱男，變形時都唔使就住就住怕「啪」斷，玩得夠放心，當中雙腳一拍就變到形，步驟相對簡單，唯獨是身體和雙手變形有少少複雜，要將Godmars的拳頭翻出，需要花少少時間，最後再將頭部嵌上就完成合體。要特別注意雙手合體時，需靠「天神」和「巨人神」的頭部接合，所以扭動時最好輕手少少，不過Godmars整體的可動性夠高，雙手雙腳的關節勝在屈曲幅度夠大，能夠擺出不同的動作。



頭部透出「基因」人仔

雖然紅色機械人「基因」冇得玩變形，不過人仔的頭部仲可以向上拗90度，重現卡通中飛行的動作，設計夠細心。只要打開Godmars的頭部和心口部分，就能夠將「基因」塞入去，完全跟足卡通的設定，最正係頭部採用透明部件，所以能夠清楚睇到入面隻主機。另外亦有可換上發光配件，大玩着燈效果，不過就要將「基因」人仔拆走。



遠近武器齊全

玩具的武器和配件都相當齊備，有齊遠程和近接兵器，特別以黃色透明「G」字部件，營造「戰神火燄」（God Fire）的放射效果，當然唔少得招牌的「戰神斬妖劍」（Mars Flash），好玩在可以替換長短劍柄，畀大家擺出單手或雙手握劍的動作。另外亦附有3對手的造型，包括合手、開手和持劍手掌，更備有地台支撐機體，擺出懸空飛行的動作冇難度。



追加「魔神岩」 致延期面世

呢盒ES合金《六神合體》原定在2018年中旬面世，之所以搞到延期半年，到最近先賣街，原因係廠方想隻玩具忠於原著，特別同日本方面傾，追加6舊「魔神岩」，唔單止擺出來夠氣勢，而且6隻機械人能夠收納到「魔神岩」的背面，多一種玩法之餘，亦可減少玩具鋪塵的問題。