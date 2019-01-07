Jo Malone護膚旅行組合　限量發售

近年深受女生熱捧的Jo Malone除以香水聞名外，亦有推出Body Care產品。最近品牌推出全新維他命E抗氧修護套裝，可以從頭到腳軟化、紓緩和保護你的肌膚。套裝包括Body Scrub、Body Balm、Hand Treatment和Vitamin E Gel，其中Vitamin E Gel具有修護功能，可於肌膚乾燥的部位輕輕按摩。旅行Size設計，細細支方便大家去旅行時都可以隨時隨地為身體護膚。



另品牌的Cologne Intense最近加入全新香氣Bronze Wood & Leather銅木與皮革，銅木與皮革以木質溫暖煙熏的特質，加上皮革香氣帶出溫暖與濃密度。可層疊配搭不同香氛，彰顯特定的情緒或自我風格。如配搭鼠尾草與海鹽：帶來清新的木質香氣，溫暖的香根草和癒瘡木與清新海鹽相互躍動。而配搭沒藥與零陵香：層疊出一款具東方情調的木質香氣，以深邃的樹脂沒藥增添馥郁香氣，並以銅木增添溫暖氣息。