【決性11點】嗰陣邊爐味 興奮到至出奇

天氣凍嘅日子其中一種大熱時令食法，莫過於一班去打個邊爐，只係大家打完邊爐後，會唔會為咗嗰陣邊爐味而煩惱呢？有位男網民正因為呢種味，搞到佢提唔起性趣。呢位男網民表示最近經常同女友打邊爐，而出得街打邊爐，兩人總會順便去酒店爆房，而問題就出喺呢度。佢話：「女友好熱情，一入房就即刻剝光豬嚟料，但聞到女友頭髮同身上嗰陣邊爐味，我就即時冇晒性趣。佢話我要求多多，但陣味真係唔係咁好聞。同佢講沖涼先啦！佢就想發老脾咁樣，有乜辦法可以令佢沖完涼先至嚟做呢？」



網友神回應：



檸檬GO靈：其實你知唔知坊間有種辟味劑，可以辟咗啲異味㗎？用佢噴吓你女友，咪冇晒啲味囉，只係佢會唔會令人有過敏反應，呢樣就擔保唔到喇。



獨家猛男：去得酒店爆房咪一於嚟個鴛鴦浴囉，邊沖涼邊啪啪啪，既可以冇晒陣味又暖笠笠，最重要係呢種玩法夠過癮，玩完一次仲想玩多次。方法有好多嘅，問題你有冇花心思啫。



扮晒Handsome：我反而想知道點解你女友下面會零舍大陣邊爐味，唔通佢騎住個爐嚟煮嘢食？哈哈，定係佢本身就係大陣味，先至會令你有錯覺，以為嗰陣係邊爐味嚟㗎？



醋意專櫃：你真係幾麻煩嘅，想做又嫌邊爐味嘅話，點解唔去食其他嘢，總係要打邊爐後再嚟啪啪啪，呢樣真係唔抵幫。聞多啲啦，聞多啲你就慣，始終邊爐味都唔算係臭味嘛。