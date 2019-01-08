在四十歲後聽歌的女人很美---開Show估歌仔

你有冇睇過張學友演唱會呀？睇過幾多次？今次的演唱會你又會不會看呢？本周五1月11日，將是張學友世界巡迴演唱會2019的香港站首場，也是再見篇，意味這個從2016年開始的巡迴演唱會，終於來到落幕的時候，所以今天估的歌是學友的國語歌《她來聽我的演唱會》，相信好多人都已經在行事曆上Mark低了去睇學友演唱會的日子，當然，首先你要買到飛。



學友是很早期就同時發展華語市場的歌手，因為他籍貫天津，家人間其實是說普通話，唱片公司看準他的普通話能力，所以也讓他同時推出國語專輯。《她來聽我的演唱會》是來自1999年推出的國語專輯《走過1999》，這是學友的第12張國語專輯，經歷了《吻別》的破百萬銷量、連續數張廣東唱片的大滿貫式成功，以及原創音樂劇《雪狼湖》的新局面，1999年的學友早早就成就出「歌神」的地位，所以他開始改變自己的演唱風格，那年頭的唱片市道開始不濟，歌手推出專輯都好像是「壯舉」似的，而學友由出道便簽約的寶麗金唱片亦由母公司出售予環球公司，一度傳出學友會跳槽的消息，在種種狀況下推出的《走過1999》，其實也像為市道打了一道回魂針，而《她來聽我的演唱會》的意念是來自學友本人，因為他開演唱會時，發現很多本來是小女生、小男生的歌迷，一幌眼已經畢業談戀愛結婚生子，拖男帶女來看他的演唱會，看到這些場面，學友大感年月流逝，也替歌迷感到高興甚至有欣慰的感覺，於是將這意念請梁文福教授書寫出來。



學友首個個人演唱會是1987年的「張學友87演唱會」，今年已經是2019年，歲月悠悠32載，你今次會和誰去看他的演唱會呢？無論身邊的是誰，最重要是當中有學友的歌聲，也有你不能磨滅的美麗憶記，交織出人生漂亮的時光。





《她來聽我的演唱會》

作曲：黃明洲

作詞：梁文福

主唱：張學友



她來聽我的演唱會

在十七歲的初戀第一次約會

男孩為了她徹夜排隊

半年的積蓄 買了門票一對



我唱得她心醉 我唱得她心碎

三年的感情一封信就要收回

她記得月台汽笛聲聲在催

播我的歌陪着人們流淚

嘿 陪人們流淚



她來聽我的演唱會

在二十五歲戀愛是風光明媚

男朋友背着她送人玫瑰

她不聽電話 夜夜聽歌不睡



我唱得她心醉 我唱得她心碎

成年人分手後都像無所謂

和朋友一起買醉卡拉OK

唱我的歌陪着畫面流淚

嘿 陪着流眼淚



我唱得她心醉 我唱得她心碎

在三十三歲真愛那麼珍貴

年輕的女孩求她讓一讓位

讓男人決定跟誰遠走高飛

嘿 誰在遠走高飛



我唱得她心醉 我唱得她心碎

她努力不讓自己看來很累

歲月在聽我們唱無怨無悔

在掌聲裏唱到自己流淚

嘿 唱到自己流淚



她來聽我的演唱會

在四十歲後聽歌的女人很美

小孩在問她為甚麼流淚

身邊的男人早已漸漸入睡

她靜靜聽着 我們的演唱會



聽歌時間：http://bit.ly/2SADGx9



