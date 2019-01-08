銅鑼灣迷你書展　最平HK$10有交易

想逛書展？不一定要等到7月！因為坊間不時都有大大小小的書展活動，營造社區良好的閱讀風氣。好似今個星期六至日（即1月12至13日），銅鑼灣一帶就有個迷你書展「閱讀在銅鑼灣」。屆時共有30多家出版社，提供逾22萬冊書籍展銷，除新書有8折優惠外，不少更以HK$10、HK$20或HK$30超特價發售。書種類型包羅萬有，包括親子、烹飪、心靈、勵志、旅遊、小說、散文、理財、生活品味等，應可滿足各位大小書迷的求知欲。



【我城文化】

「摘去鮮花，然後種出大廈，層層疊的進化，摩天都市，大放煙花……」。屋邨是不少人的集體回憶，《邨越時光──一種屋邨情懷》（作者：梁瑋鑫，出版社：三聯書店（香港）有限公司），帶大家「遊歷」各式各樣的屋邨故事，在籃球場上晾衫的婦女、在涼亭捉棋聊天的老人、望着扭蛋機一臉渴望的兒童、放學後拍着籃球回家的學生、麵包舖早晨的繁盛、熟食檔宵夜的熱鬧等。



【教養孩子】

每個年代的孩子，在成長路上，總面對很多困難和障礙，身邊的成人會如何協助他們？《守護孩子的老師》（作者：黃潔雯，出版社：突破機構）書中的黃老師，長時間在小學任教，亦擔任戲劇老師。在學校會留意到很多孩子的言行狀況，包括了喪親、脾氣暴躁、智力障礙、暴力傾向的孩子，也有平凡沒有自信的、性格坦率的、從外國來港生活的。黃老師總以愛心和委身同行，令孩子慢慢從家庭、生命的困難上破繭而出。



「家有自閉兒，全家也自閉」，是不少自閉兒家庭的真實寫照。《開門有光──十個自閉孩子與爸爸》（作者：黎苑姍、鄭美姿、譚蕙芸、陳嘉文，出版社：三聯書店（香港）有限公司），以10位爸爸和他們的自閉孩子的故事，從對初生孩子的滿懷期盼，到孩子確診時的慌亂無助，至學習與至親同行、走出閉鎖。但願為他們建立一個更寬博的世界。



【兒童讀物】

今時今日，誰會寫信？《龍的來信》（作者：艾瑪．亞略特，出版社：遠流出版事業股份有限公司）的主角亞力為了留住一條龍，於是寫信向不同人士請教收養方法，如肉品專賣店老闆、動物保育基金會工作人員等，過程爆笑幽默。



寓學習於娛樂，應是提升小朋友學習興趣的不錯方法。《LISTEN, SING & LEARN [1-10] 套裝》包括DVD、CD及圖書，由標準英文語系的外國唱歌孩童精心錄唱和表演，透過輕鬆歡快的旋律、淺顯易懂的歌詞，令小朋友在潛移默化中接受並喜歡英語。同時加入豐富的英語文法和延伸知識的學習，有助提升學習英語能力。



「閱讀在銅鑼灣」

日期：1月12至13日（星期六至日）

時間：下午2時至晚上9時

地點：銅鑼灣東角道、記利佐治街、 利園山道及白沙道行人專區