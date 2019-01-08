拜年小心意　LEGO新春團年飯+舞龍別注版

新春佳節，一家人除了一起食團年飯，仲可以有甚麼搞作？不如試吓一家大細齊齊砌LEGO，玩住過新年啦！適逢今年豬年，LEGO特別推出兩款全新限定農曆新年別注版產品，包括「團圓‧團年飯」和「舞龍賀歲」，無論送禮抑自家收藏都一樣合適。



前者是一個極具中國古典色彩的傳統大宅，為了營造節慶氣氛，門窗周圍除了張燈結彩，亦貼上「福到」（倒轉福字）的揮春，非常喜慶。至於屋內的6位迷你人仔包括爺爺、嫲嫲、爸爸、媽媽、孫仔及孫女則穿上了新衣，享受桌上豐盛的團年飯，場面十分溫馨。值得一提，旋轉餐桌上所擺放的豐盛菜餚，全都是應節菜色，好似有像元寶的油角、菜、蝦、大魚大肉及賀年湯圓，寓意「招財進寶」、「年年有餘」、「哈哈大笑」。孫仔和孫女仲可以向長輩𢭃利是，討個好意頭呢！對於着重細節的LEGO迷而言，相信絕對值得入手。



另一款就以舞龍為主題，5位迷你人偶均穿上印上金色飛龍的大紅色舞龍服裝，組成LEGO®龍隊，而龍頭則由今年的主角「豬頭佛」擔此重任，搞笑得來又應節十足；莫說粉絲不能錯過，實在拜年送禮年年都係曲奇餅、朱古力，不如今年搞搞新意，送上好意頭LEGO啦，真係大方又得體呀！



