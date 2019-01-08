Chuwi Higame　娛樂小盒

家陣電腦遊戲和影片的畫面愈來愈靚，對電腦要求極高，不過一般高階電腦體積較大，未必適合細小房間擺放，而Chuwi近期推出的Higame迷你主機，體積僅有173×158×73mm，和1.3kg重量，但內裏規格強勁，就連VR、AR、Win MR都支援得到，慳位之餘打機又夠晒順。



Intel i7處理器×AMD顯示

鋁合金機身設計的Higame，配置第8代Intel Core i7-8709G處理器，同時搭載AMD Radeon RX Vega M獨立顯示卡，能夠運動最高質素的遊戲畫面，並支援4K影片編碼及解碼，集娛樂功能於一身。加上Higame內建8GB DDR4記憶體，最大可擴充至32GB，更具備256GB M.2 SSD固態硬碟，讀寫速度比一般HDD快5倍咁多，快人一步讀取遊戲畫面，另有一個2.5吋和一個M.2接口畀你擴充容量。機身前方備有一個Thunderbolt 3端子之外，機備亦提供5個USB3.0、2個HDMI、2個displayPort、Lan線接頭等，既可接駁鍵盤、滑鼠、VR眼罩，並支援最多6部屏幕顯示，一邊打機、一邊睇片、一邊上網都仲得。