IB攻略：如何使用Mindmap提升IB成績

2019年話咁快就到，首先筆者喺度同各位IB學生同家長講聲新年快樂，希望各位讀者喺2019年萬事如意，有個好開始！Predicted Grade好嘅學生繼續Keep住成績，考得唔好嘅學生來年都會有進步。長長假期過後，又係時候重新作戰！今年第一篇嘅文章，筆者想分享番一個好重要嘅讀書技巧──Mind Map，睇吓可唔可以幫到大家。



【甚麼是Mind Map？】

筆者舊時讀書嘅時候，經常都會用到Mind Map嘅技巧去溫習，尤其係文科，或一啲需要大量背誦嘅科目。但係筆者發現好多同學其實都唔識用Mind Map嘅方法溫書，有啲甚至未聽過。Mind Map究竟係乜？同埋點用？唔使擔心，即刻話你知。



Mind Map係一個記事方法，好似一棵樹咁，有個樹幹為中心，跟住有好多樹枝分咗出去，而分支上又有綠葉，其實就好似我哋讀書，例如Business Management商業科目，有好幾個大Topic，跟住Topic入面又有幾個Sub Chapter同埋細節，非常多內容。始終我哋人腦唔係電腦，唔係睇完一眼就記得晒，你要不斷溫習同加強記憶，先可以喺IB考試套番啲內容出嚟。Mind Map係一個可以幫大家整理凌亂資訊嘅方法，等同學溫習嘅時候唔會散收收，而且更加專注。



【如何運用Mind Map】

以商業科為例，當中嘅Topic如Finance，Markerting等等，同學可以用一個Mind Map代表一個Topic，再加以分類，如果科目上有20多個Topics，千祈唔好淨係畫一個Mind Map代表全科，因為咁樣會有太多內容同分支，達唔到化繁為簡嘅效果。好啦，當你知道Finance入面細嘅章節，如Net Present Value（NPV）Payback Period ，Ratio Analysis等等，你就可以如下圖咁樣畫出分支。



當你溫習NPV時，可能再有幾個分支細節，如

1.用NPV的好壞處

2.NPV方法的限制（Limitation）



你可以將呢啲記錄喺Mind Map上面嘅小分支上，當你完成晒成個步驟，之後溫書就唔使成日掀筆記，同學只需對住整理好嘅Mind Map，睇番有啲乜嘢係唔熟，先至溫番筆記。有好多時候，同學浪費唔少時間喺翻查筆記，同埋溫習嘅時候，淨係睇住啲長篇大論嘅文字，好容易分心。



【Mind Map增加圖像記憶】

另外，Mind Map可以幫到你增加圖像記憶，多一個方法加強你對科目嘅記憶力。因為當同學齋溫筆記，好多時候會忽略咗個Big Picture，例如唔知溫到邊到，仲有幾多內容剩下。Mind Map將份筆記文字內容變咗樹形圖兼分埋類，溫書嘅時候一睇就知有幾多要溫習，對一啲需要大量背誦嘅科目，Mind Map係一個幾好嘅選擇。



Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣