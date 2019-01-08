一次過焗出四款小薄餅
2019年01月08日 13:30
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一次過焗出4款口味的小薄餅，可以和朋友慢慢分享。（互聯網）
年輕人愛快餐，大大塊又飽肚的Pizza絕對是他們杯茶，想在屋企整又要搓皮又要整配料，口味又只做得一款，花工夫又怕食唔晒。IG@bosh.tv就教大家利用現成小巧的Pitta Bread，一次過做出4款不同味道的薄餅。一般薄餅都會抹上番茄醬，這次選用的番茄醬更加用不同調味料及香草拌勻，令味道更加吸引，抹上番茄醬和素芝士，即可按個人喜好配搭，如經典的番茄片配羅勒、有咬口的紅葱配蘑菇、清香的雅枝竹配番茄乾，以及香辣惹味的菠蘿配辣椒等，完成後一次過拿去烤焗便成，切成小件和朋友開心Share，既可以試多幾隻味道，又不用撐到胃脹，一舉兩得。
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材料：
Pitta Bread 4塊
茄膏 6湯匙
蒜蓉 1瓣
牛至 1茶匙
黑胡椒碎 半茶匙
鹽 1茶匙
素芝士 100克
番茄 4片
羅勒葉 4塊
紅葱碎 適量
蘑菇片 適量
雅枝竹件 適量
番茄乾 適量
菠蘿粒 適量
墨西哥辣椒片 適量
做法：
1.茄膏、蒜蓉、牛至、黑胡椒碎和鹽拌勻，掃在餅皮上，再鋪素芝士碎。
2.第1件薄餅放番茄片、羅勒葉。
3.第2件薄餅放紅葱碎、蘑菇片。
4.第3件薄餅放雅枝竹、番茄乾。
5.第4件薄餅放菠蘿粒、墨西哥辣椒。
6.將所有薄餅以攝氏180度焗15分鐘。