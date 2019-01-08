一次過焗出四款小薄餅

2019年01月08日 13:30
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    一次過焗出4款口味的小薄餅，可以和朋友慢慢分享。（互聯網）

    年輕人愛快餐，大大塊又飽肚的Pizza絕對是他們杯茶，想在屋企整又要搓皮又要整配料，口味又只做得一款，花工夫又怕食唔晒。IG@bosh.tv就教大家利用現成小巧的Pitta Bread，一次過做出4款不同味道的薄餅。一般薄餅都會抹上番茄醬，這次選用的番茄醬更加用不同調味料及香草拌勻，令味道更加吸引，抹上番茄醬和素芝士，即可按個人喜好配搭，如經典的番茄片配羅勒、有咬口的紅葱配蘑菇、清香的雅枝竹配番茄乾，以及香辣惹味的菠蘿配辣椒等，完成後一次過拿去烤焗便成，切成小件和朋友開心Share，既可以試多幾隻味道，又不用撐到胃脹，一舉兩得。
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    材料：
    Pitta Bread　4塊
    茄膏　6湯匙
    蒜蓉　1瓣
    牛至　1茶匙
    黑胡椒碎　半茶匙
    鹽　1茶匙
    素芝士　100克
    番茄　4片
    羅勒葉　4塊
    紅葱碎　適量
    蘑菇片　適量
    雅枝竹件　適量
    番茄乾　適量
    菠蘿粒　適量
    墨西哥辣椒片　適量

    做法：
    1.茄膏、蒜蓉、牛至、黑胡椒碎和鹽拌勻，掃在餅皮上，再鋪素芝士碎。
    2.第1件薄餅放番茄片、羅勒葉。
    3.第2件薄餅放紅葱碎、蘑菇片。
    4.第3件薄餅放雅枝竹、番茄乾。
    5.第4件薄餅放菠蘿粒、墨西哥辣椒。
    6.將所有薄餅以攝氏180度焗15分鐘。