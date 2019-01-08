今次不得了！7仔×Sanrio陶瓷碗　明天搶換

話咁快，豬年在望，準備全盒相信都是家家戶戶新年的指定動作，今年7-Eleven聯乘Sanrio人氣角色，為大家預備花形陶瓷碗以及粉色花形立體托盤，在新年期間可用作全盒，盛載各式各樣的賀年小食，靚過100分！



花形陶瓷碗一套10款，分別以My Melody、Minna No Tabo（大口仔）、Hello Kitty、Cinnamoroll（玉桂狗）、Pom Pom Purin（布甸狗）、Ahiru No Pekkle（AP鴨）、Kero Kero Keroppi、Pochacco（PC狗）、Little Twin Stars、Kuromi作主角，同時分為5個花系，包括鬱金香、繡球花、向日葵、櫻花、粉碟花，並配上5個色系，各具特色，送禮或自用都一樣合適。你都想擁有一套？由明天（1月9日）早上7時起至2月19日，於7-Eleven分店購物滿HK$20即可獲印花1個，其後每HK$10可獲多1個印花，如此類推。於2月22日前儲齊22個印花，可免費隨機換領、或儲齊5個印花加HK$22，隨機換購「Sanrio花形陶瓷碗」1款。至於粉色花形立體托盤，只需於7-Eleven分店進行任何消費，加HK$99即可換購1個，換完就無，粉絲們記得要速搶！