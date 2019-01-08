三界五行：新春擺設　催旺家宅運

六白武曲為金星，正東屬木，2019豬年宜在家居這個方位，用水養四枝富貴竹或用水養一株綠蘿，而不宜擺放泥種盆栽，原因是五行金生水，水生木，這樣水有助於武曲星的發揮。如果用泥種，那就變成土生金，金克木，旺氣就會打折扣。另外，四代表文昌，用文昌帶武曲，容易名成利就；一代表桃花，由人緣帶來名利。至於房間，也可在正東位按上述方法擺放水養富貴竹或綠蘿。在家居的書桌和公司的寫字枱，擺放富貴竹則容易碰撞打翻，可用小器皿水養綠蘿。



春節期間，可在家居的正東位擺放桃花，水養或泥種都可以，大展鴻圖，大旺人緣。如果家門向東，新春及逢時過節，都可以鋪紅地氈，有一點要注意，新春鋪紅地氈，而家運一直好下去，紅地氈就可以一直鋪下去，但如果發現家運阻滯，最好改鋪屬水的黑地氈或藍地氈。我們應該明白，風水是不停流動，必須審時度勢，見機行事。



「天道酬勤」的繩結或擺設，放在家居、房間、桌子的正東位，是很好的祝福。福祿壽三星放在正東位，更是大吉大利。這個方位宜張貼「東成西就」、「名成利就」、「龍馬精神」、「步步高陞」的揮春。



由於六白武曲也主驛動，所以流年的正東位要保持光亮通爽，以利天馬行空，盡情發揮，不可以亂拉電線、架設網絡，造成羈絆的壓迫感，也不要用刀槍劍戟等利器相向。



方向宇