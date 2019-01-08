高知親子酒店　麵包超人陪睡

你知「麵包超人」的故鄉在那裏嗎？就是四國高知縣，即是創造《麵包超人》的已故漫畫家柳瀨嵩的成長地。來到《麵包超人》故鄉，除可到香美市的柳瀨嵩紀念館（麵包超人博物館），還可入住去年7月新開幕的親子酒店「The 6th Diary Kahoku Hotel & Resort」，感受麵包超人常伴左右的溫暖。酒店僅鄰柳瀨嵩紀念館旁，並定位以「家庭」為對象，透過《麵包超人》主題營造出一個溫暖窩心的住宿空間。酒店雖小，只有17房間，但也有西式及日式房型選擇，當中只此一間的5人豪華大房，更有繪上麵包超人及朋友們的圓頂天花，連房中浴缸都是圓形的。除了房間，我從酒店前台開始，就不斷看到有麵包超人的身影，但畫風都偏向精緻，甚至有點藝術向。



設在大堂給小朋友自由嬉戲的兒童區，麵包超人公仔都很含蓄低調，兒童室的一面玻璃牆更是過癮，竟畫上人手Free Style的《麵包超人》角色公仔，感覺活潑親切；去到浴場，連擺放衣物的衣物格，都給化成了鯨魚巨口，這設計還真充滿童心與想像力。另一貼心的之處，是酒店在兒童室和房間內，都放置了可愛益智的積木玩具給小朋友玩，積木都用真木造，觸感的溫暖在塑膠玩具氾濫的今天猶顯珍貴。最後一讚是主餐廳，弧形一面全是落地大玻璃，你可一面品嚐用地道食材炮製的西式餐吃，一面欣賞仿似麵包超人世界的美麗山河，實在何等幸幅。



The 6th Diary Kahoku Hotel & Resort

地址：高知縣香美市香北町美良布1224-2

房價：每位16,200日圓（約HK$1,134）起

網址：http：//6thdiary.jp