台北電影之旅　認識光與影

年輕人的娛樂範圍早已衝出香港，不但K-Pop、J-Pop、韓劇、日劇、台劇、內地劇等統統流行，而不少台灣電影也在香港掀起熱潮，好像《那些年，我們一起追的女孩》、《我的少女時代》、《比悲傷更悲傷的故事》……即使主流以外，《一一》和《大佛普拉斯》等關注生命意義和社會問題的電影，都得到本地影迷的關注，亦見台灣的電影行業發展愈來愈成熟。



【了解當地電影文化】

「全港中學微電影創作大賽」舉辦了一次台北電影交流之旅，邀請過去一年的得獎者參與為期4日的交流活動，以作品《小伙子不想生存了》獲獎的中六生曾淑婷、Year 1的張姚、鍾曉鋒和畢業生關偉利、饒文皓均是參加者之一，透過不同類型的交流、參觀和體驗，了解當地的電影文化、歷史和發展，曾淑婷表示：「台灣電影總有一種獨特的韻味，不但在當地叫好叫座，在亞洲地區亦大受歡迎，而這次交流，就令我有機會了解當地與香港電影業在製作流程、資源分配和政府支持等方面的不同之處，發掘電影的可能性。」



為了令參加者了解現代的製作技術，一行人到訪了市立天文科學館，觀看一套關於古生物和天文宇宙的影片，鍾曉鋒說：「這段影片以3D技術拍攝，畫面非常震撼，而且更加入了風和氣味等元素，是一次非常特別的觀影經驗。雖然這種技術比較適合大型場面，小本製作未必適用，但亦令我思考了更多不同的創作形式，就像是近年愈來愈普及的360度鏡頭，其實在日常生活亦可使用，只要用得其所，電影就會更加靈活。」

此外，行程亦前往了中華電視公司，探索影片製作的流程，張姚說：「這間電視台的服裝間雖然有大量不同種類的衣服，但工作人員的分類相當仔細，甚至會按照朝代收納，令拍攝能夠順利進行。另外，我們亦參觀了綜藝節目和清談節目的拍攝，原來每個節目背後，都需要大量的人手和器材，過程並不簡單。」



【鏡頭運用的重要性】

製作以外，參加者亦到訪了國立台灣藝術大學，與電影學院的學生交流，互相分享最近的創作，關偉利表示：「他們的作品《2號球衣》以排球為主題，是一個關於後備球員的故事，不單故事完整，當中更不乏比賽場面，技術水平極高。其實球類運動的拍攝難度頗高，過去我們亦曾挑戰，但一直未有滿意的作品，而這段影片，則令我意識到鏡頭運用的重要性，與其用腳架令影像穩定，不如多用手持的方式運鏡，增加影片的動感。」

