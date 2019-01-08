順風快遞：曼谷新航班　單程HK$218

香港快運 加開曼谷新航線

對於愛按摩和美食的朋友仔來說，曼谷真係一年去幾次都唔夠！點樣可以平飛玩多幾轉呢？機會嚟啦，飛雲！香港快運（HK Express）宣布於今年3月31日起，每逢星期二、四、五、六及日，即每個星期5班直航來回香港至曼谷航線，而且落腳點是更方便，簡稱BKK的蘇凡納布米國際機場。即日至4月1日期間預訂，更可以HK$218起的優惠價購買單程機票，而出發日期為今年3月31日至6月30日。咁抵玩，當然要飛身賀一賀佢啦！

網址：www.hkexpress.com



康泰超級星期二 平遊越南

而康泰旅行社亦剛剛推出了「超級星期二」優惠，「越南（胡志明市、頭頓）5天度假之旅」，報名指定出發日子，最高可減HK$400，團費低至HK$1,599！行程安排乘坐遊覽船欣賞湄公河三角洲、泛舟暢遊熱帶樹林沼澤，另可任食熱帶果園水果、品嘗頭頓海鮮餐和美拖「油泡象魚」等美食！此外，還有其他精選優惠，目的地遍及雲南、台北、柬埔寨、印尼、沖繩、泰國布吉、首爾、馬來西亞及鹿兒島，優惠只做一星期咋！

網址：https://bit.ly/2TupGFg