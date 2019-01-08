大健事：手腳冰冷騰騰震　中醫教你過暖年

天氣愈來愈凍，身體亦跟住發冷，特別係手手腳腳更是長期凍冰冰，原來呢種情況，喺中醫學上稱為陽虛體質。據註冊中醫師何鍾華所言，陽虛體質其實就是指陽氣不足，由於體內產生的熱量不夠，令人體呈現怕冷的狀態。不如以下就等何醫師教大家幾個改善手腳冰冷小貼士，咁就唔使成日戴手套、着厚襪扮雪人了。



【手腳冰冷 4大原因】

陽虛氣不足：陽氣具有溫養功能，陽氣虛弱就無法溫煦人體，四肢末端的手腳就更得不到陽氣的滋養。

陽氣瘀滯：身體陽氣不虛衰，但氣血運行不暢，導致陽氣瘀滯在體內，不能到達手腳；這類人只是手腳怕冷，而身體軀幹不怕冷。

情緒波動：中醫認為肝主疏泄，當精神壓力大、過度操心、情緒不良時，會影響肝疏泄氣機，導致陽氣不能到達四肢。

生活起居失調：壞習慣讓寒氣積聚體內，比如冷飲多，寒冷天氣穿着得太過單薄等。



【保暖湯水推介】

大棗紅糖薑水

材料：大棗5個、生薑5片、紅糖適量

做法：大棗、生薑及紅糖適量加水煎煮15分鐘，以湯代茶飲。

功效：大棗，紅糖可補中益氣，養血安神，生薑解表散寒，適合體質虛寒及氣血不足的手腳冰冷者。



當歸生薑羊肉湯

材料︰當歸10克、生薑15克、羊肉250克、紅棗適量

做法︰羊肉去骨，剔去筋膜，入沸水鍋內焯去血水，撈出待涼，切成條狀。砂鍋內放清水，下羊肉，放當歸、生薑，武火燒沸，去浮沫，再以文火燉1.5小時至羊肉熟爛，羊肉半熟期間，可放入紅棗。

功效︰補虛溫中，散寒止痛



玫瑰花茶

材料：玫瑰花5錢

做法：將玫瑰花以開水沖泡10分鐘即成

功效：玫瑰花有行氣活血，疏肝解鬱的功效，可以輔助陽氣運行。適合情緒壓力大，肝氣鬱結，陽氣不通者。

注：孕婦及經期內的女性禁用。



【按摩手足穴位】

以下穴位有助改善四肢末端血管的循環狀況，不妨自行按一按。



勞宮穴

位置︰位於手心

按法︰一手握拳，搓揉另一隻手的手心部，直至感到手心微熱，再換另一隻手，交替進行。



涌泉穴

位置︰位於腳心

按法︰用手掌快速揉搓，直到發熱感。