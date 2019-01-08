本日日本：好浮誇！金箔魚子醬惠方卷售價是…

日本人是愛講意頭的民族，其中一項指定動作是，在節分之日（即立春前一天，今年係2月3日）向指定惠方（吉利方位）食惠方卷！這種大阪特色壽司，傳統上會捲着鰻魚、肉鬆及椎茸等代表七福神的7種食材，象徵着把福氣捲起來吃掉，有去災避邪、祝願生意興旺的功用。而日本各大百貨、超市及便利店，都陸續於1月推出自家的特色惠方卷，當然材料便得更豐富講究，務求能突圍而出！



而大丸東京店每年例必因為推出惠方卷成為焦點，事關該店每年都有超過100種款式發售，當中主打的是以豪華食材炮製的惠方卷，今年也不例外，於1月9日至2月3日期間齊集了多達150款選擇。今年的焦點之作是中島水產的「2019年19種材料的惠方卷」，不似一般的惠方卷以紫菜包裹，外層竟然出動金箔，帶來了極具視覺效果的矜貴感覺！而呼應2019年，特別包含了北方藍鰭吞拿魚、河豚及魚子醬等19種來自海洋的貴價食材，並限定推出10條，真係夠晒珍貴。至於價錢方面，每條盛惠15,800日圓(約1,137港元)，但如此夠噱頭又真材實料，相信應該都會火速售罄。



另一款「過萬」之選，則有日本橋日山的「米澤牛牛排卷」，源於山形的米澤牛被喻為名牌和牛品種之一，此卷賣點是使用了重達250g的米澤牛沙朗牛排，雖然賣相略嫌低調，但性價比相當高，同樣限定10條，每條售10,800日圓。其他話題之作有札幌Kani家的「加入鱈場蟹腳肉的松葉蟹卷」，一如其名卷身內採用了鱈場蟹腳肉，外層則以松葉蟹肉來包裹，彷彿享受了一場豐盛蟹宴。



另外你還可找到法國三星餐廳Paul Bocuse帶來奢侈感十足的黑毛和牛Roast Beef惠方卷、西洋銀座以法式薄餅包裹的西洋Roll等世界各地美食與日本文化融合的選項，同場還會將惠方卷化身為蛋包飯及糖果等搞鬼之選，愛意頭的為食一族記得要留意了。



東京大丸店2019惠方卷

發售日期：1月9日至2月3日

地址：東京都千代田區丸之內1-9-1 大丸東京店地下1層Hoppen Town

網址：https://www.daimaru.co.jp.t.md.hp.transer.com/tokyo/