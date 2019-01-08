脊字筆提：掃墓後疑神疑鬼　感覺被捏頸求助脊醫

因頸部不適求助脊醫個案眾多，有些患者會覺得像是被捏頸般，出現呼吸困難；當中有名女患者指，此情況是在一次掃墓後發生，顯得憂心忡忡，疑神疑鬼。



【檢查未能發現病因】

患者是未夠三十歲的年輕太太，婚後毋須工作，較為清閒，早前在平日的時候去了掃墓，但回家後一直感覺頸部怪怪，有強烈壓迫感，好像被人用手捏着喉嚨，呼吸有時變得急速，甚至透不到氣，決定求醫。



她說首先看西醫，見其症狀轉介至呼吸科醫生跟進。她向專科醫生表示同時有頭暈，心跳加速，睡眠欠佳，並且體重有下跌迹象，醫生檢查呼吸系統發現無任何異常，所以懷疑她甲狀腺出現問題，甲狀腺是位於頸的前方，假如甲狀腺素過高是有機會導致失眠、心跳、消瘦等徵狀；不過，檢查甲狀腺亦無發現脹大、發炎或腫瘤，由於未能尋出病因，她把內心困擾道出，覺得各種不適或與拜山有關，可能遇到「污糟嘢」。



在醫生的建議下，去了看精神科，精神科醫生指她是過度精神緊張，至於捏頸感覺的原因未能解釋。後來，她想起了多年前看過脊醫，於是前來求助。



【撞車拉傷不自知】

聽過陳述，再細問她在頸痛之前發生過甚麼事，才談起當日開車去掃幕，回程時不慎把車碰到山邊石壆，雖然速度不快，力度亦輕，但車身被撞凹了少許，車鈴也刮花，大嘆倒楣。問她當時有沒擢到頸椎，卻說不清楚，不過，由此推斷，頸部不適很大可能與撞車有關。



檢查發現她頸前胸鎖乳突肌（Sternocleidomastoid Muscle），即頸下顎至胸前鎖骨，該位置的肌肉拉傷了，這是因為撞車引致頭部晃動，亦由於她的頸椎變直，長久以來沒處理好，頸椎欠缺天然卸力的弧度，便會容易拉傷肌肉；安排她照X光，顯示頸椎弧度比幾年前更差。



首先，幫助她肌肉放鬆，經過兩次治療，被捏頸的感覺已消失，由於頸椎變直問題需長期處理，建議覆診之餘，亦要定期做肌肉強化及伸展運動，以助改善頸椎弧度。



就此個案，年輕太太撞車後居然不去檢查清楚，反而疑神疑鬼；特別要提醒痛症患者勿妄下判斷，即使輕微撞車亦可導致創傷，應該將詳情向醫生講述。



脊醫王俊華

香港脊醫學會

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家