關智斌大讚：GUNDAM UNIVERSE高可動上色靚

動畫經典機動戰士高達踏入2019年，就剛好是誕生40周年，為了紀念此大日子，BANDAI TAMASHII NATIONS推出最新機動戰士高達FIGURE「GUNDAM UNIVERSE」系列，以更型格的造型及高可動性範圍為賣點，出名是高達迷的關智斌率先試玩都大讚，關節可動性高，上色亦比傳統FIGURE更靚。



「GUNDAM UNIVERSE」系列採用大路的6吋比例製造，構造堅固、耐玩度高，可擺出利落的姿勢，加上附送齊全的武器及配件，能簡單重現動畫中的經典場景。第一彈將在6月推出，有RX-78-2 GUNDAM高達、WING GUNDAM飛翼高達及UNICORN GUNDAM（DESTROY MODE）獨角獸高達（破壞模式），而第二彈將在10月推出，有UNICORN GUNDAM 02 BANSHEE （DESTROY MODE）獨角獸高達二號機 報喪女妖（破壞模式）、GUNDAM BARBATOS巴巴托斯高達及GUNDAM DEATHSCYTHE死神高達，總有一款合你心水。



1999年誕生的人氣漫畫《KERORO軍曹》為迎接20周年，以及新作漫畫《超KERORO軍曹UC激鬥!! KERORO機器人大決戰》即將開始連載，將推出全新《KERORO魂機器人系列》，備有KEROROROBO UC及TAMAMAROBO UC兩款，前者5月推出，後者6月面世。此外，《龍珠 S.H.Figuarts》亦將在4月推出《超級撒亞人布洛尼FULL POWER》，屬超級撒亞人4之究極形態，高度約220mm，是系列中最大的一款，將布洛尼的強大力量完全展現。同系列還會在3月推出《魔人布歐 -惡-》，高約190mm，更附設可替換頭部配件（2種），及可替換左右手（各3種）、相當齊全。



《魔神英雄傳 NXEDGE STYLE系列》亦會3月推出最新「戰神丸」，是劍部武一郎的坐機，保留有戰神丸的武士形象，附設有劍部刀、刀部刀、隼之刺股等武器配件，簡單擺出必殺技「野牛十字斬」。

