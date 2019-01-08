羊毛衣物　真假大檢閱

秋冬想保暖，好自然就會諗起羊毛衣物，但相信好多人隨之而來腦中都會閃出「啡啡哋」又「拮拮哋」的羊毛底衫畫面，其實隨着現代紡織技術進步，羊毛應用已經變得好廣泛，除了傳統針織衣物之外，亦可透過梭織製成羊毛布料，再剪裁縫紉成各種不同類型時裝服飾，甚至連波鞋都可以用羊毛製造，而且舒適感亦比起其他人造纖維更高。



作為羊毛業界最具國際權威認證機構的The Woolmark Company，每年都會透過不同時裝比賽或者與設計師聯名企劃去推廣羊毛，好似Thom Browne、Raf Simons及Jason Wu等等都曾經與其合作推出羊毛系列。來到本季度，The Woolmark Company就分別邀請3.1 Phillip Lim、Matthew Miller、Zaid Affas、i-am-chen、CYNTHIA & XIAO及APL多個時裝及鞋履品牌合作推出一系列羊毛時裝單品，趁天氣轉涼，大家不妨再聽吓羊毛專家Daniel Chan陳輝棠（The Woolmark Company業務發展經理）介紹，認識多點羊毛，他日要入手羊毛單品，都唔怕畀人搵笨！



Q：東網生活 A：Daniel Chan陳輝棠



Q：羊毛種類有多少？

A：羊毛主要分綿羊毛、羊仔毛及雜交羊毛三大類，當中綿羊毛是傳統紡織原料，保暖、舒適、透氣性強、具有天然彈性及高貴品質，用途比較廣泛。羊仔毛是七至九個月大的羔羊第一次剪的羊毛，特點是柔軟而且幼細。雜交羊毛纖維比較粗獷，大多會用以製作室內傢俬或地氈。



Q：怎樣區分真羊毛及人造羊毛？

A：真羊毛手感比較柔軟，富有彈性、手感溫暖、保暖性好及透氣性高，而且可生物降解。一般針織產品所用的羊毛直徑大約19.5至21微米，品質上乘的澳洲美麗諾羊毛直徑更幼細至18.5微米，所以質感非常柔軟，可用作內衣及嬰兒產品。人造羊毛即人造纖維，隨着現在紡織技術的進步，人造纖維已經可以仿製成像真度極高的人造羊毛產品，肉眼難以分辨，購買前可先參考產品標籤上的產品原料及含量標記，確定產品是羊毛或是人造羊毛。



Q：羊毛衣物有甚麼特性？

A：穿着羊毛衣物除了具有保暖功能之外，羊毛纖維可吸濕排汗，其溫度及濕度調節功能更可以讓肌膚保持恒溫及清爽。另外羊毛亦有紫外線防護及阻燃之效。澳洲悉尼大學最新由The Woolmark Company資助研究發現，穿着羊毛睡衣的成人比起穿着纖維更快入睡至少10分鐘；而穿着羊毛睡衣的年輕人比起穿着其他物料的睡衣更快入睡至少4分鐘。研究發現天然纖維比起合成纖維有更高熱能及濕度傳輸，有助提升體溫調節速度，因此穿着羊毛睡衣可以維持皮膚溫度及濕度，帶來舒適放鬆的睡眠質素。



Q：清洗有甚麼需要注意？

A：羊毛是一種特殊的纖維，但這並不表示羊毛就非常難以護理。實際上，羊毛服裝所需的洗滌次數少於其他主要服裝纖維，一般而言壽命更長，可按個人需要每月或每季清洗一次。關鍵在於善加運用羊毛天然的防臭、耐污漬、不易變形的特質。羊毛產品有兩種，一種是未經處理，一種是經過防縮處理，後者可以放入洗衣機清洗。一般羊毛衣都可以用冷水手洗，在洗清之前應把衣服翻過來轉，清洗前先參考洗滌護理標籤。如果沾上咖啡或食物汁液應立即處理，可以先用中性洗滌劑之布塊擦拭，或由污點外圈向中心輕按，讓紗布吸取油污後，送去清洗。



【羊毛認證】

如果產品是採用經認證的羊毛製造，都會掛上Woolmark羊毛標誌以資識別，當中分別有：純羊毛標誌（Woolmark）、高比例羊毛混紡標誌（Woolmark Blend）及羊毛混紡標誌（Wool Blend）三款標誌，分別代表產品用上100%、50%至99.9%及30%至49.9%新羊毛，如果附有這些羊毛標誌，就代表該產品通過The Woolmark Company獨立授權實驗室測試認證，具備品質保證。



【收藏貼士】

羊毛衣物洗滌後應攤平放置於通風良好的地方，若需曬乾應置於通風處陰乾，避免太陽光直接照射，或可以用白色布覆蓋住。收藏時可將衣物折疊，但切勿將羊毛織物含着水分吊掛於衣架上，這會將衣物拉長而變形，如果是羊毛西裝則採用吊掛方式會較為適合。最佳的防蟲蛀方法是保持羊毛產品乾淨及乾爽，讓蟲菌無法在羊毛織物上生長。收藏時可以放置一些防蟲劑或乾燥劑，防止發霉及蟲蛀。