書迷必到！首屆大館藝術書展

大館開幕不足一年，已是不少文青甚至親子的朝聖地，場地不時舉辦電影放映、畫展及工作坊等藝術活動，的確營造出一股如台灣文創區的氛圍。



首屆「Booked：大館當代美術館 香港藝術書展」將在周末舉行，這個為期3日的藝術書展，是香港首次集合來自亞洲、歐洲、北美以及本地共約60個藝術出版單位、參展出版商、藝術機構及藝術家參與的書迷盛事，為大家帶來了藝術家書籍、攝影集、藝術畫冊、小誌、藝術品圖錄、藝術史及理論性文獻、藝術家及畫廊限量版（例如：版畫）、藝術家文字創作、書籍藝術品、書本雕塑等，作者以書本作為媒介，完全展現其創作意念，絕對是作者、書本及參觀者的一次互動交流機會。



書本以外，展覽亦設一系列講座、工作坊、展演活動等，本地薑樂隊Absurd TRAX及來自東京的The Great △ 將會現場演出，讓大家感受音樂的力量。



「Booked：大館當代美術館 香港藝術書展」

日期及時間：1月11日（1:00pm-9:00pm）

1月12日（11:00am-9:00pm）

1月13日（11:00am-7:00pm）