Globe Trotter系列　體現大師工藝

年近歲晚，又是送舊迎新的時候！想給家居增添一份獨特的氣派？可考慮引入家具品牌Roche Bobois與荷蘭設計大師Marcel Wanders攜手推出的Globe Trotter系列，其設計以旅遊為主題，靈感來自不同探險家及收藏家的故事，當中囊括了19世紀法國女性的肖像、愛麗絲夢遊仙境中的兔子等元素，處處可見不同文化背景及各地風情的影響，用家可從精湛的大師級工藝品中，體驗不一樣的奢華美態。



以四門櫥櫃「Wonder Cabinet」為例，構思受珍稀物品收藏家所啟發，特色之處在於光面櫃門與中心展示架，還有內裏的層板以多色圖案和中國字符演繹，非常雅致。又如雙門櫥櫃「Wonder Sideboard」，由漆面纖維木板製成，內部設計加入精湛的工藝及豐富色彩，旨在向世界文化致敬，亦反映出設計師勇於創新的冒險性格。至於以幾何線條和面板構成的書櫃「Dojo」，受日式寺廟風格影響，配有7個面板，實用而有趣，亦是這個系列最受歡迎的產品之一。