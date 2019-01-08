袖珍ASUS ZenBook　鄺潔楹：「帶去3日2夜啱晒」

家陣的筆電唔單止鬥效能，仲要鬥細部，而ASUS全新系列ZenBook 13/14/15，號稱全球最小筆電系列，當中ZenBook 13面積仲細過張A4紙，細細粒的藝人鄺潔楹拎上手都話細部輕巧，帶去「三日兩夜」旅行就夠晒方便。



【超窄邊框 95%屏佔率】

今次全新ZenBook系列，就有ZenBook 13/14/15三款型號，分別提供13.3吋、14吋和15吋的Full HD屏幕畀大家選擇，顏色有藍色和銀色，當中ZenBook 13更將於春季推出酒紅色限定版，優雅又Sharp醒。ZenBook系列特別採用NanoEdge超窄邊框設計，邊框大約只有3mm咁窄，令屏佔率高達95%，更設有IR紅外線鏡頭，就算環境昏暗都支援臉部識別解鎖功能，而機身重量亦只有1.19kg至1.67kg，平時工作或外遊使用都夠輕巧。



【觸控板加設虛擬數字鍵盤】

唔少筆電為了慳位，避免搞到太大部，鍵盤位置大都會省去數字鍵盤（Numeric Keypad），今次ZenBook 13/14特別在觸控板上，新增虛擬數字鍵盤功能，只要輕按一下觸控板右上角的圖案，即可顯示LED虛擬數字鍵盤，方便大家工作時輸入數字，至於最大部的ZenBook 15的鍵盤本身備有數字鍵盤，因此不設以上功能。此外，機身亦有招牌的ErgoLift轉軸設計，打開面蓋時鍵盤會微微傾斜3度，自動升到最舒適的打字位置。



【14至16小時續航力】

ZenBook 13/14/15勝在耐用硬淨，符合MIL-STD-810G軍規標準測試，內部配置亦都強勁，當中最高階的ZenBook 15既有Intel Core i7-8565U處理器、還有NVIDIA Geforce GTX 1050 Max-Q顯卡、16GB DDR4記憶體、512GB SSD固態硬碟。雖然ZenBook主打輕巧細部，唔好以為續航力未必夠長，其內置的鋰電池，能夠連續使用14至16小時咁耐，就算帶去搭飛機、曬太陽、抑或露營搵唔到插座，都足夠你玩大半日。



ASUS ZenBook 13/14/15規格表

處理器：最高Intel Core i7-8565U

記憶體：最高16GB DDR4

硬碟：最高512GB SSD

屏幕：13.3吋（ZenBook 13）、14吋（ZenBook 14）、15吋（ZenBook 15）

續航力：14~16小時

作業系統：Windows 10

體積：30.2×18.9×1.69cm（ZenBook 13）、31.9×19.9×1.59cm（ZenBook 14）、35.4×22×1.79cm（ZenBook 15）

重量：1.19~1.67kg