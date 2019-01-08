Ladies’ Night：今期熱話　一次過睇晒

【搶先入手 Nike「百家衣」賀年波鞋】

迎接元旦後又係時候準備等過農曆新年，新年着新衫新褲新鞋呢啲中國傳統習俗大家都知，Nike早於2002年就已經開始於農曆新年前推出採用不同中國傳統文化元素打造的賀年特別版波鞋，所以今年Nike及Jordan Brand亦唔例外，早早就為你預備好一系列CNY限量版波鞋，等你可以入定三五七對靚鞋，由初一着到初七。

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【長崎蛋糕免焗版 超Easy】

以為一定要有焗爐才可以焗出長崎蛋糕？韓國YouTube的Cooking tree就分享了免焗的貼士，屋企無焗爐都一樣有新鮮蛋糕出爐！

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【辟雪味小貼士 鮮香嫩滑焗脆雞翼】

根據非正式統計，雞翼是最受香港人歡迎的食物之一，無論燒烤、派對、下午菜或飯桌上，雞翼都一定是人氣Item。要將雞翼炮製得滋味可口，看似簡單但原來大有學問，因為大部分雞翼都經過長時間冷藏及急凍，烹調前要懂得擅用調味料將雪味辟除。

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【大阪直擊 難波新商場SkyO遊逛攻略】香港人就是愛逛商場，就連日本的注目新場也要先逛為快！大阪難波區於上年10月中旬有樓高31層的難波SkyO綜合商業大樓開幕，當中2至6樓正是商場部分，內裏的41間店舖包羅了竹品、茗茶和皮包等富日本傳統文化或特色的名店，加上鄰近關西機場的位置，絕對是返港前進行最後一購的好去處。

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【2019必化！大熱Living Coral彩妝】

話咁快就到2019年，女士們諗到轉咩新妝未？如果未有心水，不妨參考色彩權威機構Pantone的指引，以其公布的2019年度色──Living Coral活珊瑚橘（16-1546）化妝，就可以搶先以大熱妝容示人，為新一年創造全新形象！

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【飲食嘗識之蛋撻與葡撻 撻底都一樣？】

熱愛港式蛋撻的朋友，不少都會留意餅店出爐的時間，熱騰騰的一啖咬下去，皮酥餡甜，正！但大家又有無留意，早年從澳門流入的葡撻，外表看起來差不多，但餡料又有焦糖面，究竟兩者有何分別呢，請灣仔一個展覽場館的糕餅行政總廚李少輝師傅為大家介紹一下。

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【本日日本：史上初！壽司船大阪灣區誕生】

有冇諗過可以在船內一邊欣賞海景、一邊坐在壽司吧枱前享用大阪No.1名店的壽司滋味？如此情景並非發夢，事關日本第一艘壽司船「樓船 さえ㐂」會於1月11日在大阪灣區航行！

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【花膠煲雞 飲靚湯暖笠笠】

天氣持續寒冷，熱辣辣的滋潤靚湯自然暖入心。今日請來荃灣一間酒店暨會議中心的粵菜行政總廚胡家強師傅，教大家利用花膠及鮮雞煲個靚湯，啖啖清甜鮮香，飲完仲成身暖晒。

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【健樂事：6種暖身食物你要知！】

剛渡過了一個寒流，但天氣仍然陰陰凍，而Sis就最易有手腳冰冷問題，西醫認為手腳冰冷的主要原因是體內血液量不夠、血紅素偏低即貧血，又或有心血管疾病如微血管對冷過度敏感，此外，如有三高（高血糖、高血壓、高血脂）問題，也會造成周邊血管阻塞性疾病或心臟衰竭，令血液無法供應到身體末梢部位。

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