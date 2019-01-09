三界五行：做人識轉彎　化危為機

2019己亥豬年，東南是一個必須留意的重要方位，因為有七赤破軍星飛入。



破軍星會帶來變動，是凶是吉？人的因素，比天時、地利更重要，「九宮飛星」是道家的玄學，道家對於吉凶有獨特見解，老子在《道德經》說：「禍兮福之所依，福兮禍之所伏」，用現代政治術語來說，就是危中有機，機中有危。武俠小說的演繹是，最危險的地方最安全，最安全的地方最危險。



道家根據始祖老子的教訓，提醒世人：「禍福無門，唯人自召」，明白這個道理，面對七赤破軍星，就要抱住敬畏的心理，一方面戰戰兢兢，如履薄冰，另一方面兢兢業業，大膽創新，隨機應變，以變革應對變動。所謂「窮則變，變則通」，這個窮，並不單單指是經濟上一窮二白的貧窮，而且還包括窮途末路的窮，窮途就是「掘頭路」，如果不懂轉彎，就會「撼頭埋牆」，俗語說，「趕狗入窮巷」，狗要生存，就要「識轉彎」，何況我們是萬物之靈，有困難，有辦法，小危有小轉機，大危有大轉機，面對逆境，面對窮途，絕對不能夠坐以待斃，絕地反擊，大膽變革，才有成功的盼望。



由此可見，東南是己亥豬年重要陣地，必須嚴陣以待。歲晚大掃除，除舊迎新，狗年已取得好成績，爭取新年百尺竿頭，更進一步；若成績平平，甚至有不愉快事情發生，更要徹底清理，力求否極泰來。



方向宇