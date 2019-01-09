周日小農夫　學習惜食

常說現在的小孩有多「幸福」，全天候被貼身照顧，就連一些主要蔬果如蘿蔔、橙的原形都未必知曉，令人驚訝。想孩子貼地啲，不妨帶他們參加在將軍澳中心舉行的「有機耕種探索坊」，商場邀得Easy Organic Farming的導師到場，教授大家關於耕種的小知識，更於場內設置有機農田，讓參加者親身落場體驗。在這個特色工作坊內，大家除了可以學習農夫由播種到收成的過程外，導師們更會即席為參加者烹調不同口味的蘿蔔，既可感受蘿蔔的原始鮮味，亦可品嘗另類食法，感受一個既實在又美味的親子周末。



值得一提，小農夫在活動當天的耕種成果，將於商場與基督教香港信義會的送暖行動中大派用場，由名廚製成海味蘿蔔糕，供葵涌區基層家庭享用一頓「蘿蔔盛宴」，送上新春暖意。要參加這個滿有意義的活動，只要在商場消費滿指定金額即可，留意每節名額12人，先到先得，額滿即止。



將軍澳中心「有機耕種探索坊」

日期：1月13、20日

時間︰4:00pm-4:45pm、5:00pm-5:45pm