素食都可以又靚又好味

近年流行健康飲食，追求綠色生活，多菜少肉成為不少人的用餐習慣。菜式少了肉香，就一定味道欠佳？那又未必。旺角一間酒店的中餐行政助理總廚尤忠東師傅指，大家可以利用醃菜的鹹香味道來增加口感及層次。好像雪菜，是南方人燜煮菜式時常用的調味及提升味道層次的食材之一。由於雪菜醃漬時用鹽逼出水分，因此，口感亦比一般醃菜煙韌爽脆，適合用來做醬汁，或者提升蔬菜及素食的味道。但要留意其質感較為煙韌，不宜原條或切段入饌，最好切粒或切幼以增加爽口度，將雪菜配以白蘿蔔、榆耳、竹笙、蘆筍及紅蘿蔔，炮製成雪菜如意白蘿蔔，吃起來清新及香甜。



材料：

雪菜 2両

竹笙 4條

蟲草花 1両

白蘿蔔 半條

紅棗 2粒

榆耳 1両

紅蘿蔔 少許

蘆筍 12條

鮮百合 半個

生粉水 少許

糖 少許

蠔油 1茶匙

雞湯 少許



做法：

1. 雪菜洗淨切粒；紅棗開邊去核；鮮百合、榆耳及蟲草花洗淨備用。

2. 白蘿蔔切厚塊，挖起中間的白蘿蔔成凹形，蒸約15分鐘。

3. 竹笙浸軟、蘆筍及紅蘿蔔切段後汆水。起油鑊炒香榆耳、鮮百合、蟲草花及紅棗，放在蒸好的白蘿蔔上。

4. 將蘆筍、紅蘿蔔釀入竹笙中，伴在白蘿蔔邊，淋上用雪菜、雞湯、生粉水、糖及蠔油煮成的汁即成。