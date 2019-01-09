素食都可以又靚又好味
2019年01月09日 15:00
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即使沒有多加調味，利用雪菜的鹹鮮及爽脆口感，保留冬瓜等素食材料原汁原味，入口清新不膩。(張錦昌攝)
近年流行健康飲食，追求綠色生活，多菜少肉成為不少人的用餐習慣。菜式少了肉香，就一定味道欠佳？那又未必。旺角一間酒店的中餐行政助理總廚尤忠東師傅指，大家可以利用醃菜的鹹香味道來增加口感及層次。好像雪菜，是南方人燜煮菜式時常用的調味及提升味道層次的食材之一。由於雪菜醃漬時用鹽逼出水分，因此，口感亦比一般醃菜煙韌爽脆，適合用來做醬汁，或者提升蔬菜及素食的味道。但要留意其質感較為煙韌，不宜原條或切段入饌，最好切粒或切幼以增加爽口度，將雪菜配以白蘿蔔、榆耳、竹笙、蘆筍及紅蘿蔔，炮製成雪菜如意白蘿蔔，吃起來清新及香甜。
材料：
雪菜 2両
竹笙 4條
蟲草花 1両
白蘿蔔 半條
紅棗 2粒
榆耳 1両
紅蘿蔔 少許
蘆筍 12條
鮮百合 半個
生粉水 少許
糖 少許
蠔油 1茶匙
雞湯 少許
做法：
1. 雪菜洗淨切粒；紅棗開邊去核；鮮百合、榆耳及蟲草花洗淨備用。
2. 白蘿蔔切厚塊，挖起中間的白蘿蔔成凹形，蒸約15分鐘。
3. 竹笙浸軟、蘆筍及紅蘿蔔切段後汆水。起油鑊炒香榆耳、鮮百合、蟲草花及紅棗，放在蒸好的白蘿蔔上。
4. 將蘆筍、紅蘿蔔釀入竹笙中，伴在白蘿蔔邊，淋上用雪菜、雞湯、生粉水、糖及蠔油煮成的汁即成。