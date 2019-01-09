新年運動大計　買番套高顏值運動衫先講

剛過了新年，你的New Year Resolution是甚麼？唔少人都會下定決心「多做運動」，能擁有健美身段更是每個女生都渴求。但新一年，當然要有新的運動裝備，因為一套高顏值的運動衫，可以讓女生做運動的動力大增。



說到運動品牌，除了大家熟悉的大路品牌，唔少時尚網店都有引入一些小眾的運動品牌，設計不但好看，而且好穿；走型格路線的女生，就不可錯過KORAL、VAARA、HERONIE SPORT、NAGNATA和YEAR OF OURS幾個品牌帶來的前衞設計。



KORAL和VAARA備有多款針對力量訓練而定製的運動單品，採用超彈力布料，能提供舒適且活動自如的穿着感；來自NAGNATA和YEAR OF OURS的出品，則採用舒適面料，配合短款剪裁衫身設計，非常適合在瑜伽和舞蹈時穿着；HERONIE SPORT的款式，功能與時髦兼具，大量採用光澤感的布料，不僅適合在拳擊課堂時穿着，更能讓你下課後仍充滿時尚感。