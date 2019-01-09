高知香美市　麵包超人尋根

在小朋友心中，麵包超人就是愛與正義化身，但你可知他的故鄉在那裏？已故「麵包超人之父」柳瀨嵩，出生於東京，卻成長於日本四國高知縣，相信《麵包超人》的創作靈感，就是來自「故鄉」高知，故此日本首座「麵包超人博物館」亦坐落於高知縣香美市。



開幕於1996年的柳瀨嵩紀念館（常被稱：麵包超人博物館）(門票：成人700日圓，約HK$51/中學生500日圓，約HK$36/小童300日圓，約HK$22/3歲以下免費)，有別於及後在日本各地開枝散葉的「麵包超人兒童博物館」，它非以針對兒童作設計，反而着力呈現作者柳瀨嵩的作品，是唯一有他大量漫畫、繪本手稿、原稿展出的市立博物館。樓高4層，入口大廳形如舞台，令人想起意大利中世紀古城西恩納的扇形廣場，而地板有從A至Z的《麵包超人》說明板，展示了麵包超人的戰衣與手掌印，恍如他真實存在。



沿石階而上，還有放滿《麵包超人》作品的圖書架，盡頭更有柳瀨嵩親筆簽名的半身肖像，當過漫畫家、圖畫書作家、詩人、設計師、甚至歌手的他，穿着原來相當時髦呢。緊接的便是「名譽館長室」，設計猶如柳瀨嵩的秘密書房。



登上4樓便是「柳瀨嵩藝廊」，幅幅珍貴的巨大原畫，展現了迫力十足的麵包超人故事。此外還有玻璃收藏庫，把眾多麵包超人角色商品，包括玩具、布偶、文具及衣服都盡數展示。最後在B1地庫，就是最受小朋友歡迎的麵包超人世界，這裏有縮小比例的立體麵包超人城市，還有烤出麵包超人臉的麵包工廠，還有大人細路都可坐進去麵包超人車，及細菌人潛地鼠的操縱席，麵包超人迷睇見都興奮。館內還設有麵包超人劇院，會輪流放映歷年《麵包超人》動畫，每當播出主題曲<麵包超人進行曲>，都令人熱血沸騰呢。



柳瀨嵩紀念館（麵包超人博物館）

地址：高知縣香美市香北町美良布1224-2

時間：9:30am-5:00pm（逢周二休）（周二逢假期，改隔天休）

網站：http://www.anpanman-museum.net/