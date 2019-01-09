救世煮之煎：「貼」出香脆軟嫩雙重口感

今時今日，唔係話要廚藝超群，煮到識飛至可以入廚，只要肯試肯煮，人人都係大廚，之不過除咗煎炒煮炸之外，大家又識唔識燒燜煀扣等烹調方法呢？其實唔需要識晒，起碼知己知彼，學多一兩道板斧，有人問起都唔會口窒窒吖麻！

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幾期下來，已經介紹過煎、生煎及乾煎，今期講解嘅係煎入面嘅一種方法，對唔少人而言，既熟悉又陌生，係咩方法？咪就係「貼」囉！



提起「貼」，大家自然聯想到鍋貼，無錯，連名字都話畀大家知係如何烹調而成，簡單而言，貼係指烹調時只將食材其中一面放在鍋上，以中慢火軟煎，但為避免黐底煎燶，會不時將食材轉動，特點係唔會將食材反複煎貼，能保持食物一面係金黃酥脆，另一面則鮮嫩得很，最佳例子就係太陽蛋嘞！



貼，除咗可以用來烹調一啲未經醃製嘅食材外，也可以炮製一啲醃漬過或加入調味料後嘅食物。此外，貼呢種烹調方法亦可以用於形狀固定、大小形狀均衡、排列方法整齊而劃一、調味分量固定而相若、烹調手法固定嘅食物，這樣食物便能受熱均勻，並能喺同一時間煮熟，相信大家都會想起鍋貼吧！



鍋貼係將搓好嘅麵糰包住經已調味嘅蔬菜肉食後，放入薄油熱鑊上，加入小量清水或湯汁，蓋上蓋，用慢火煮至收乾水分，這期間當然要不時轉動個鑊，以免黐底，成品係一面煎至金黃香脆，而另一面依然軟嫩，趁熱享用最為美味。



豬肉鍋貼



材料：

麵粉 適量

水 100毫升＋適量

鹽 10克

免治豬肉 120克

沙糖 10克

豉油 2湯匙

麻油 10毫升

紹興酒 10湯匙

胡椒粉 10茶匙



做法：

1. 將調味料與免治豬肉拌勻醃至入味成餡料。

2. 麵粉加水搓成麵糰。

3. 將麵糰分開幾份，搓成條狀；分成同等分量嘅小塊，以麵粉棍碌成圓形約2毫米厚嘅鍋貼皮。

4. 放入餡料後包裹（可以係開口式或密封式，隨個人喜好）。

5. 燒熱鑊，下油，排入鍋貼，注入適量嘅水或湯汁，蓋上蓋，不時轉動鑊身以免黐底。

6. 水分收乾後見一面呈金黃色即成。