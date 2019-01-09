日本影后樹木希林告別作　茶道說人生

常說人走茶涼，可是某些人和事，卻總是縈繞心頭。曾參演《甜味人間》、《橫山家之味》、《比海還深》和《小偷家族》等電影的日本影后樹木希林，早前在寓所安詳離世，而其告別作《日日是好日》亦終將上映。電影改編自茶道教授森下典子的著作《日日是好日──茶道帶來的十五種幸福》，講述對前途一片迷茫的大學生典子（黑木華 飾），在半推半就下跟表姐美智子（多部未華子 飾）向嚴謹的武田老師（樹木希林 飾）學習茶道。典子最初對茶道一無所知，卻慢慢體會到「先形後心」、「負重若輕」等道理，逐漸領略到「日日是好日」的真正含意。



為了展現茶道的深度和樂趣，導演大森立嗣細膩地呈現了茶道的各個步驟，從「摺帛紗」、「塵打」開始，到要將茶飲盡時必須發出聲響，以及走進茶室時要先踏左腳、一塊榻榻米分成六步來走、第七步就要踏入下一塊，每個步驟都十分嚴謹、講究。值得一提的是，樹木希林更於開鏡前一年開始練習茶道，完美演活了茶道老師的角色，在大銀幕留下最後身影。



人雖走，茶卻不涼，樹木希林最後送上了一碗洋溢人生哲理的溫暖好茶給各地影迷，餘韻綿長無窮。