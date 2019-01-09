本日日本：後樂園有乜好逛　跟住石原BB就知

石原聰美的最新地鐵廣告又來了，這次廣告來到東京後樂園，穿上冬裝的石原BB，因為收到好友兼演員安田聖愛送來的照片，於是前往後樂園一遊，感受當地的魅力。



在廣告中，她先拜訪了源覺寺，該寺供奉能治愈眼疾靈驗的「蒟蒻閻王」，所謂「蒟蒻閻王」，是供奉於寺內的木質閻王座像的俗稱。據說、江戶時代一位患了眼疾的老婆婆祈求閻王治好她的眼疾、於是閻王把自己的右眼給了老婆婆、老婆婆得以重見光明，為了表示感激之情、老婆婆把自己最喜愛的食物蒟蒻供奉給閻王。



接着BB來到豆類專門店「石井いり豆店」挑選煎豆，進入店內，色彩繽紛的豆及和菓子整齊地排列在貨架上，單是挑選已是一件賞心樂事。她還到訪日本茶專門店香爐園，該店已有60年歷史，在此品嘗即磨的日本茶，感受悠閒的生活！



最後，她還來到小石川後樂園，這是江戶時代初期的寬永6年（1629年），由水戶德川家的祖上賴房建造，庭園的樣式是以池塘為中心的洄游式假山泉水庭。園內還有圓月橋、西湖堤等中國風物，是一個擁有豐富中國風情的庭園。

