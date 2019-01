Kent ＆ Curwen FW19　踩入女裝界

現今男女裝的界線愈來愈模糊,不少品牌都走中性的設計風格,不少女士都愛穿男士服飾,據聞英倫男服品牌Kent & Curwen就有不少女士捧場。可能眼見有不少女粉絲支持,包括潮流Icon Victoria Beckham,難怪今季品牌掌舵人碧咸在剛於倫敦舉行的2019秋冬Fashion Show,發表首個女士系列。



這個女士服飾系列暫時只有3套,包括品牌標誌性的設計如Rugby Tee、針織上衣及軍褸等。而品牌的最新秋冬系列,繼續以品牌根源運動服及軍服為基礎,將制服及軍服重新演繹為運動服及日常服飾,如招牌板球服的白色及校園派條子設計為晚裝服飾,騎師絲質服飾圖案飾於各式大褸及外套上。經典玫瑰花圖案採用深色設計,飾在多款運動衫、Tee及Rugby Tee上。



來季品牌跟英國電視劇《Peaky Blinders》合作推出「Garrison Tailors by Order of the Peaky Blinders」別注系列,將劇中戲服的主要元素:經典的三件頭粗花呢西裝、標誌性的無領襯衫、羊毛西褲與鴨舌帽──全部採用秋天的色調,散發着那時代的男裝縫紉氛圍。手繪的「新玫瑰」帆布拼貼靈感源於維多利亞時代的照相底片,為此別注系列加添一份標誌性的英倫風格。