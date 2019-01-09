至尊佳釀享譽隆河丘 500年

Côte-Rôtie、Hermitage、Condrieu等都是法國隆河丘（Rhone Valley）的經典葡萄酒產區，當中Hermitage在18世紀時在隆河丘 北部已享負盛名，出產的葡萄酒無論身價與地位僅次於Château Lafite Rothschild、Château Latour這些波爾多一級名莊。



Domaine Jean-Louis Chave正是Hermitage區最受推崇的其中一個酒莊，由Chave家族於1481年創立，500多年來一直由後人所繼承，在現任莊主Jean-Louis的領導下，酒莊的葡萄酒更經常成為拍賣會的矚目之作。好像12月初在紐約舉行的洋酒拍賣會中，6瓶Domaine Jean-Louis Chave Cuvée Cathelin 1990就以$117,800美元（港幣$918,840）成交，這款酒的酒標由藝術家Bernard Cathelin所設計，而Hermitage Cuvée Cathelin是酒莊極具代表性的特釀，只在1990、1991、1995、1998、2000、2003以及2009年這7個年份出產，作為首批特釀的1990佳釀自然倍添珍貴。