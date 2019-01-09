一文睇晒　十二星座全年運程

【白羊座2019 機遇與挑戰】

白羊座在2019年充滿機遇與挑戰，讓先天性格的優點得到發揮。守護星火星在上半年進入命宮，下半年進入財帛宮，形成一個多勞多得，十分耕耘十分收穫的良好格局，更加可喜的是，水星在春季令白羊座頭腦清醒，思路清晰，克服衝動有餘而定力不足的先天缺點。千萬不要錯過這個好年份。

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【金牛座2019 運程反覆戒急用忍】

金牛座2019年總體運程比較反覆，因為守護星金星的若即若離，未能以較穩定的光亮照耀金牛座，加上受到天王星、水星、火星不同程度干擾，令金牛座躍躍欲試，企圖放棄與生俱來的保守與穩重，所以，這個星座的人在新的一年，得失成敗，表面似乎由上天決定，其實主要是靠自己如何面對似是而非的誘惑，以及不忘初心的意志。

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【雙子座2019 爭取表現 多勞多得】

雙子座2019年的運程較為反覆，主要是受到守護星水星的影響，水星在2018年尾已經進入雙子座的遷移宮，因此帶來忙碌工作和變動因素，在2019年上半年，水星大部分時間照耀在雙子座的官祿宮。

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【巨蟹座2019 穩健進取】

巨蟹座2019年在各方面都遇到不少阻力，因為受到水星、火星、土星這三大天象逆行影響，令本來安於現狀，受到似是而非、飄忽晃蕩的吸引，如果不勇敢前進，可能會蹉跎一年時間，如果貿然冒險，可能要付出沉重代價。如何迎難而上，請記住這12個字：「進取不忘穩健，穩健不忘進取。」在萬事萬物取得平衡之前，首先要平衡自己的心態。

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【獅子座2019 面對逆境 調節心理】

獅子座在2019年需要低調做人，高調做事，因為獅子是火象星座，在新的一年有三次日食現象，還有火星逆行天象，因此覺得，有心有力時無處發揮；機會來了卻沒精打彩。愛面子的人在這形勢下，覺得自己失威。應變之道，是無法改變外在環境時，設法改變內在心境。

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【處女座2019 水星逆行 苦盡甘來】

處女座2019年運勢起伏不定，要克服性格弱點，否則麻煩多多。守護的水星逆行，帶來負面影響，處女座抗逆能力較差，遇到困難往往不查找自己不足，反而挑剔身邊人、事、物的壞處，逃避現實，推卸責任，於事無補，而且產生悲觀情緒。新的一年，12星座中最有必要改善先天性格弱點，就是處女座，換言之，處女座最大的敵人就是自己。

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【天秤座2019 名利雙收 保持謙遜】

天秤座是2019年運氣比較好的星座，因為守護星是金星，大部分時間都不離不棄照耀在有需要的宮位，所以無論事業、財運、愛情等各方面都有很好的際遇。不過，在新的一年，成就的大小並非與上天眷顧的多少畫上等號，要審時度勢，順勢而行，絕對不可存僥倖心理。

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【天蠍座2019 放鬆心情 對抗逆境】

星象顯示，天蠍座在2019年遇到很大挑戰，總體運程複雜，原因是披着神秘面紗的冥王星大部分時間停留在與事業有關的宮位，令到魅力十足、精力旺盛、自尊心強、愛恨分明的天蠍座，難以發揮先天性格，工作環境長期處於模棱兩可狀態，有點無所適從，如果不加倍小心應對，情緒有機會變得不穩定，生活和健康就會陣腳大亂。

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【人馬座2019 吉星高照 機會不斷】

人馬座在2019年大有作為，因為守護的木星帶來智慧與運氣，更可喜的是，剛進入新的一年，機會不斷湧現，而且同時間有多個不同的選擇。應該相信自己的判斷能力，你作出的第一個決定就是最正確的選擇，不必在猶豫不決中浪費時間。今年要面對的困難，不是事，而是人，在新的工作環境會認識很多新朋友，宜擇其善者而從之。

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【山羊座2019 把握機遇 常懷感恩之心】

星象顯示，山羊座在2019年有利進取，守護的土星令你變得更加穩重，腳踏實地。土星與智慧水星、幸運木星拱照，有助穩健進取中把握機遇，不過並非萬事都一帆風順，在5至9月，土星、水星逆行，削弱你的自信，對身邊的人、事、物都產生懷疑，容易進退失據。這種情況到11月才逐漸改善。

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【水瓶座2019 審時度勢 伺機出擊】

水瓶座在2019年總體運程較為反覆，雖然天王星帶來很多機遇，但土星逆行卻令你變得保守，缺乏動力，進退失據。幸而，先天優點是高瞻遠矚，緊貼潮流，新一年只要審時度勢，謀定而後動，仍大有作為。

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【雙魚座2019 水星逆行 努力克服困難】

雙魚座受海王星逆行和水星逆行影響，2019年的運勢較為波動，畢竟雙魚座是水象星座，與海王星和水星關係較其他星座密切。幸然金星大部分時間都照耀與你事業和財富有關的宮位，事在人為，克服阻力，仍然有所成就。

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方向宇