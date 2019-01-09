迪士尼新Game「蟻俠與黃蜂女」　3月底開幕

繼Ironman之後，香港迪士尼樂園終於要推出第二個Marvel主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，各位Marvel迷係咪好心急，想要試玩呢？畀多少少耐性，再等多兩個幾月，全新遊樂設施將於今年3日31日正式開幕。



作為全球首個以蟻俠與黃蜂女為主題，並以女超級英雄為主角的Marvel主題遊樂設施，「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」的創新元素絕對毋庸置疑。遊戲故事背景設定於明日世界「史達科技展」新建的「神盾局科技館」，參加者在到訪神盾局（S.H.I.E.L.D）過程中，由於受到Hydra襲擊而被迫中斷。這時，反派角色Arnim Zola派出數千隻機械蟲軍團入侵「神盾局科技館」，試圖偷取儲存高度機密資料的數據核心。在九龍鬧市奮戰Hydra機械人的鐵甲奇俠，決定召集蟻俠與黃蜂女前來捍衞「神盾局科技館」，希望憑着他們自由縮細的能力，潛入機械蟲體內將其摧毀。不過面對成千上萬隻機械蟲，蟻俠與黃蜂女都急需援手。而身處「神盾局科技館」的你就被號召加入行動，坐上神盾局最新研發的「突擊 」戰車，執起電磁脈衝槍，合力對抗敵軍。



值得一提，今次迪士尼更特別邀請Marvel Studios參與「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」的製作過程，為大家打造出超逼真的電影場景。好像《蟻俠 2：黃蜂女現身》的導演彼頓列特（Peyton Reed）與電影製作團隊就特別為這項遊樂設施拍攝全新影片，而飾演蟻俠與黃蜂女的荷李活影星保羅魯特和伊雲祖蓮莉莉亦有份重現精彩角色。另外，負責電影配樂的作曲家Christophe Beck則為項目創作了全新配樂。同時，設施內更會展出14款在10多部Marvel電影、電視劇集及漫畫中出現的物品及參考道具，當中有部分更是香港迪士尼獨家擁有的展品。Marvel迷一定要落足眼力，看看能否找到所有細節位。