【料理達人教路】超實用壽司速成班

要成為專業的壽司師傅當然要經過長時間磨練，但壽司卷也是日本人的家常料理，只要掌握到箇中技巧，自家製的壽司無論賣相與味道都毫不失禮。在台灣居住的日本料理達人Masa就曾經在YouTube頻道：MASAの料理ABC分享了製作壽司的方法，片段中更分享了大量料理技巧，例如怎樣醃壽司米、如何製作蛋絲、紫菜應該如何分底面等，有興趣學整壽司就一定要留心記低每個細節。



材料：

壽司醋：

白醋、沙糖 各1湯匙

鹽 1/2茶匙



照燒醬：

清酒、味醂、醬油 各1湯匙



壽司：

白飯 300克

雞髀肉 1件

牛油果 1/2個

原味紫菜 1片



蛋絲：

雞蛋 1隻

沙糖 1/2茶匙

鹽 少許



做法：

1. 先把壽司醋的材料混合，然後淋在白飯上拌勻。

2. 調好照燒醬後，醃雞髀肉10分鐘。

3. 將牛油果切成薄片。

4. 將雞蛋、沙糖和鹽拌勻，過篩後用中火煎至變色，合蓋後轉大火煮成蛋皮，再切成蛋絲。

5. 用慢火煎熟雞髀肉，切條備用；把剩餘的照燒醬倒入鑊內，轉大火煮至濃稠，然後淋上雞肉。

6. 用保鮮紙墊底，平放紫菜後鋪上壽絲飯，再放雞肉、牛油果和蛋絲。

7. 捲起後用保鮮紙紥實，切件後拆開便完成。