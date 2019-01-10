星晨旅遊　新春「越」玩越「法」

越南近年大力發展旅遊，據越南統計總局公布，2018年國際遊客到訪人數高達1,550 萬，增長幅度接近20%，而且更首次獲得世界旅遊大獎（World Travel Awards）「亞洲最佳旅遊目的地」殊榮。能夠吸引眾多旅客，除充滿法國殖民色彩的建築外，擁有不同元素的旅遊地點及地道美食，當然亦是亮點。星晨旅遊為大家準備了多個越南行程，等大家在新春假期「越」玩越「法」。



度假天堂 頭頓

作為越南南部漁港的頭頓市，是當地人的度假天堂，長長的海岸線，為它帶來了延綿數公里長的頭頓海灘，水清沙幼外，更可欣賞南中國海的迷人景致。想居高臨下飽覽頭頓的景色，就要登上當地另一個名勝──耶穌山，山上高32 米的耶穌像，是世界上最大的耶穌雕像，自問夠腳骨力的話，不妨可以走上過千級的樓梯，直達耶穌的肩膀，遠眺浩瀚無邊的海景。



水果之鄉 美拖

以盛產水果聞名的美拖，離胡志明市約75公里。大家除了可以到泰山道的熱帶果園品嘗菠蘿、紅羽丹、人參果等外。當地另一項精彩的旅遊項目，就是湄公河水上觀光，大家可以乘船暢遊湄公河三角洲，並以小船遊覽椰子島熱帶雨林生態雨林沼澤，極有尋幽探秘的感覺。



法式情懷 胡志明市

要尋找越南的法式情懷，昔日作為法國殖民地的西貢（胡志明市舊稱），絕對是不二之選。地標建築「聖母大教堂」是市內最大的教堂，於1863 年開始興建，直至1880 年才落成。其建築風格深受法國影響，設有兩座高58 米的鐘樓，大

部分建材均由法國進口，例如外牆的磚便是來自馬賽。與教堂為鄰的百年郵政大樓，則於1892 年正式啟用，是法國殖民時期第一座郵政局，採用圓拱設計的大堂相當寬敞，除掛有胡志明的肖像外，牆壁上還有越南舊地圖，另外亦有舊式電話亭，感覺猶如時光倒流。胡志明市的必到景點，還有越戰遺迹「古芝地道」，全長接近200 公里的地道，由無數闊約80 厘米的地道交錯組成，是當年越南農民徒手挖掘而成，用作抵抗法國殖民統治，到越戰時期被擴大規模，成為抵抗美軍的重要地下基地。



旅行團

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團 號：AVSPP-5P

團 費：$1,999 起

出發日期：即日 至3 月31 日

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