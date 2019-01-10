Lexus新成員　搶先抵港

今年SUV市場，繼續被睇好，單是看各大汽車品牌在港推出的SUV產品線愈趨完整便知一二。像日系豪華汽車品牌凌志（Lexus），除了提供NX和RX車系外，就在踏入新一年之際，將全新的UX車系引進香港，對車迷而言當然是歡迎之至。



以小型豪華SUV作定位的全新UX，是Lexus旗下首款搭載全新GA-C（Global Architecture-Compact）底盤平台的車型，具備輕量化、超剛性結構、低重心及上佳懸掛調校特性。空氣動力學的考量可見於車身多處，獨特的輪拱和尾燈設計，更是起用了創新的空氣力學設計，以減少亂流，提升行車穩定性。駕駛者還可以透過F SPORT專屬AVS自適應可變懸掛系統，透過智能化感應路況自動調整避震阻力的軟硬度，高速巡航時維持高度操控穩定性，換來更大的駕駛樂趣。



規格表

車型：五門五座位SUV

容積：1,997c.c.

引擎：直四雙VVT-i

最大馬力：173ps/6,600rpm

最大扭力：204Nm/4,400~4,800rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：Direct Shift-CVT自動波

懸掛：（前）麥花臣、（後）雙搖臂

平均油耗：17.2km/L（Euro 6）（tbc）

車身體積：4,495×1,840×1,520mm（長×闊×高）



