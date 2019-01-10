專家教路　選購電視4大貼士

踏入新一年，不少人都會趁就快有雙糧出，買部新電視提升視覺享受，當是獎勵一下自己，但市場上電視種類多不勝數，當你以為4K解像度已是靚畫指標，但其實市場上已有8K行貨TV供選擇，要早買早享受，還是觀望多一陣？面板選擇又如何，OLED黑位靚過LED是不爭的事實，但前者的「燒烘」問題又是否會令你卻步？如何選擇，一般消費者有時真的無所適從，所以小記邀請了影音專家Alan Lee來為大家提供選購電視貼士，從解像度、面板、HDR、音響，等4大方向解構優劣，只要跟着做，就算是電視初哥都輕鬆揀到心水型號。



貼士一：8K TV入貨未是時候

現時市場上的新款電視，絕大部分屏幕解像度都達致4K水平，但其實香港市場已有8K行貨TV供選擇，快人一步入貨是明智之舉？Alan Lee表示:「8K TV現在仍未是入貨時候，主因是8K片源仍非常缺乏，影碟固然未有，就算將來Netflix之類的網上平台會推出8K影片，但到底選擇有幾多，及畫質水平仍是疑問，從現時4K串流影片的畫質仍遠不及影碟的情況來看，8K串流會更多問題，而且解像度只是影響畫質的一環，就算屏幕解像度達8K，但如顏色偏色、黑位層次欠奉的話，一樣不算是部靚電視。」



貼士二：OLED仍是高畫質首選

面板是直接影響畫質的元素，現時以LED及OLED為主流，消費者選擇時又應如何取捨？Alan Lee表示：「LED的優點是售價平，尺寸選擇多，但如你對畫質有高要求的話，OLED仍是唯一選擇，特別是暗位層次表現，OLED可顯示出極為深黑厚實的暗位，令畫質銳利感大增，但一般人會擔心OLED有「燒烘」問題，即是長時間顯示同一靜止畫面，該影像可能會在屏幕上留下殘影，不過在實際應用上，「燒烘」應該不是大問題，因為正常人都不會十多個小時用部OLED顯示同一靜止畫面，亦不會只睇一個電視台，令電視台標記出現「燒烘」，所以如財力上負擔得到，OLED仍是高畫質首選。」



貼士三：Dolby Vision未必最靚

HDR分為兩大格式，分別是HDR10及Dolby Vision，前者支援10-bit色深，後者更將色深推至12-bit，那麼部電視支援Dolby Vision是否一定更靚？Alan Lee表示：「其實就算部電視支援Dolby Vision，都未必代表畫質一定更靚，因為能否表現出Dolby Vision 12-bit色深的高畫質，要電視、播放器及影碟的3者配合缺一不可，情況就好像一部Full HD TV就算可以兼播到4K視訊，但卻不代表能完全發揮出4K畫質，而現時市場上卻缺乏高水準的Dolby Vision訊源，所以如你只打算買部萬多元的入門級電視，支援HDR10已經相當夠睇，是否支援Dolby Vision未必是最重要一環。」



貼士四：靚聲與靚樣只能2選1

揀電視時畫質固然最重要，但音效表現亦有不少人重視，要怎樣才揀到部靚聲電視呢？Alan Lee表示：「新一代電視的音響系統大都採用Soundbar設計，優點是音箱較長可裝置多組單元，能表現出清晰左、中、右置音場，相反一些電視為強調簡約感，將喇叭內置在電視箱體內，外觀上無疑是較為時尚簡約，但論音色的清晰度及包圍感都不及Soundbar式設計。此外。新一代電視不少引進Equalizer功能，支援獨立調節高低頻音量，但Alan Lee表示一般電視內置的喇叭單元都不是頂級，Equalizer有一定幫助，但如想靠它來大幅度優化高低頻音色，就做不到了。」