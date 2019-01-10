變種國王餅　邊款至啱你？

法國糕餅除了馬卡龍，你又識唔識一種叫做國王餅（Galette des rois）？每年1月6日天主教主顯節前後，法國人都會食國王餅，傳統上是金黃圓形大大塊，但浪漫的法國人好有創意，例如以陰莖作主題的巴黎餅店Legay Choc，就將國王餅都整成兒童不宜的大雕形狀。至於Fauchon上年曾推出超亮麗的紅唇造型國王餅，除此之外，還曾有楓葉、麵包、火箭和龍等的圖案，即時令吸睛度大增。



講開又講，有指國王餅和宗教文化有關，聖經記載耶穌誕生時，3位預知未來的東方3博士看到異象，最後在伯利恆一個馬槽內瑪利亞和聖嬰，為了記念這一日，後來便在1月6日主顯日裏食國王餅。酥皮千層外皮配杏仁餡，做法相當簡單。有指最初放在餅內裝飾是蠶豆，18世紀後演變成現時非常流行的小瓷偶（(fève），師傅會根據在場人數切餅，最年幼的人會匿在枱底，讀出各人名字來分配，吃到小瓷偶的人當日便可以戴上國王帽，被當成國王一日，並寓意該年好運氣。



小瓷偶造型由忠於原著的宗教人物公仔，到卡通人物、家具、汽車等包羅萬有，甚至人氣電影魔戒都曾推出有關產品，有些人更熱衷於儲存小瓷偶作收藏品。不過有小朋友吃的時候，家長為了安全，也會以塑膠製的小偶來代替，大家整餅時不妨花多點心思，讓傳統餅食變得更有趣。