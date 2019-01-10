三界五行：新春布局　化煞招財

東南五行屬木，七赤破軍星五行屬金，金克木，新年布局需要花少少工夫化解。方法很簡單，用現代科技新術語來說，就是加設「防火牆」，在金與木之間，加入水的元素，這樣就會把不利化為有利，金生水，把破軍煞氣的不利因素，轉化為水生木的有利因素，令這位大爺與東南位和平共處，不再內鬥，破軍不再「有破壞無建設」，反而充當開路先鋒，帶來「先破後立」的好開局。流年用水養植物是簡單而有效的方法。在新春期間，用水養桃花或水仙，也可以插六枝或八枝、九枝大紅劍蘭，營造良好的氛圍。



另外，東南在2019豬年逢歲破，沖太歲，動土宜小心，如果家居的東南位有需要作裝修或改動擺設，應該在立春前完成，如果趕不及，或在新的一年內有必須裝修工程，就要小心擇日。家門在東南，睡房或工作位置在東南，謀變革可以，但要謀而後動，不可以衝動，更不可以盲動。這個方位擺放魚缸、龜屋、風車、音樂盒，可以增加動感。新春期間，安裝一串七彩小閃燈，一定會帶來旺氣。



由於七赤破軍星五行屬金，寓意在變革中求財（2019己亥豬年的正東與東南都是金星入木宮，有些相似，但分別在於正東由名帶來利，東南由變動帶來收益），擺放金龜或金色龍龜在東南，可以化煞招財。龜的智慧是穩中求勝，謀而後動，不打無把握之仗，看準目標，堅毅進取。



方向宇