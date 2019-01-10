靈敢侶情：放棄不懂改過的人……

在人生旅程中，我們要原諒不少人，但有兩種人，是一定不可饒恕。



一是傷害你身體的人。這個不用多講，你應該做的，是先走佬後報警。



二，就是一錯再錯的人。



面對這類人時，我們首要做的，是自我檢討，我的要求算不算過分？我有沒有設身處地去思考他的難處？



然後，我們要調整要求，學習用更清楚易明的方式，向對方表達︰



「你放工後遲了回家，我會擔心，下次要先打電話回來。」

「你突然發脾氣，我真的有點無助，下次請你清楚告訴我。」



如果你已經做好以上的事，但對方仍然不願實行能令你好過的做法，一錯再錯便成立。



而一錯再錯的人，都有以下特徵︰



‧搬出一堆藉口︰我很忙、是你激嬲我在先、是你的性格不好。

‧將責任推卸在你身上︰我沒有錯，是你錯，所以我才會錯。

‧惡過你︰你竟敢說我錯？我真的很憤怒！



另一款一錯再錯的人，則和知錯能改的人很類似，他們會認錯，但不改，下次再錯，就說忘記了然後再錯。錯到一個地步，便使出終極解釋︰其實我不知道自己錯在哪裏。



然後，他們繼續錯。



原諒，只適用於會改過的人，因為改過代表着，對方重視你的感受之餘，亦着緊和你之間的關係。



至於不知悔改的，他們最重視的只有自己。一段關係中，若只有自己，另一方已經沒有存在的需要。



不可饒恕的下一級，是放下。既然他不介意你是否存在，你再糾纏下去，只會產生更多的錯，造就更多的無法原諒。人生才幾十年，這些時間，沒有人花得起。



你沒有必要承擔對方的不長進。



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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